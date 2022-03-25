Стабільний розгром окупантів: Арестович про відмови російських військових їхати “на прогулянку” в Україну

Триває 30-та доба активної фази російсько-української війни. Протягом доби ситуація на фронті не змінилась, російські війська продовжують зазнавати величезних втрат, особливо традиційно у Чорнобаївці.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович провів брифінг щодо нових втрат ворога, часто безглуздих, та розповів про масову відмову російських військових їхати “на прогулянку” в Україну.

Ведуться тактичні дії на покращення положення сторін, але ЗСУ тримають перевагу на своєму боці.

Героїчно тримається Маріуполь, а також Чернігів. Окрема подяка особовому складу і мешканцям міста Славутич, тероборона якого відбила першу спробу російського наступу і героїчно тримає оборону міста.

Противник намагався завдавати окремих повітряно-ракетних ударів по території України, але їх інтенсивність значно зменшилась у порівнянні з попередніми днями.

Ворог уникає застосування пілотованої авіації та перейшов до застосування безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки, але повітряні сили та ППО продовжують їх знищувати.

Генеральний штаб Міністерства оборони України та наша розвідка зауважує низький рівень морально-психологічного стану російських військ. Резерви ворога погано збираються на території України, оскільки багато військовослужбовців відмовляються їхати до нас у відрядження.

Причин для цього декілька. Одна з них — величезні втрати, які вони тут несуть, і чутки, що нарешті досягли території Росії.

Батальйонно-тактична група 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ зазнала значних втрат. Невдала назва. Можливо, тому з 648 бійців бригади вижили лише троє, двоє з яких поранені.

Так, це знову відбулось на аеродромі у Чорнобаївці. Окрім того, що ЗСУ вкотре знищили ворога у славетному селі, вони ще й ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева.

50% одного з полків 7 ДШБ РФ написали рапорти про відмову від участі у бойових діях, попри залякування особового складу. Їхній стан душі можна зрозуміти, оскільки частина їхнього командування теж у Чорнобаївці.

Також від участі у війні проти України відмовилися підрозділ Росгвардії та поліції.

У Ростові-на-Дону 12 осіб, які відмовились від участі у бойових діях, піддаються переслідуванням з боку російської влади.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно становлять:

особового складу — близько 16 100 осіб;



танків — 561;

бойових броньованих машин — 1625;

артилерійських систем — 291;

РСЗВ — 90;



засоби ППО — 49;

літаків — 115;

гелікоптерів — 125;



автомобільної техніки — 1089;



кораблі /катери — 5;

цистерн з ПММ — 72;



БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53;

спеціальна техніка — 18.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Українці дають знатну відсіч ворогу, міста протистоять, а українські війська звільняють їх від усілякої погані. Читай, як наші славетні ЗСУ дають прочухана окупантам у Запоріжжі.