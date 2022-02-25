Ракети, Гради, літаки: розповідаємо про успіхи української армії 25 лютого

Українські військові продовжують тримати наступ ворога на багатьох напрямках. Складною залишається ситуація в Києві, на Чернігівщині та Сумщині.

Попри це, від ранку п’ятниці, 25 лютого, ЗСУ вже досягли таких успіхів:

Ранком біля Харкова українські захисники зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України. Під Харковом ЗСУ знищили кілька російських артилерійських установок Град;

Ще близько 20 танків втратили росіяни на менському напрямку на Чернігівщині . Втрати живої сили уточнюються;

Знищена колона ворожої техніки, що рухалася на Чернігів. Йдеться про 10-15 одиниць техніки армії Росії;

Під Вінницею українські військові збили російську крилату ракету;

Знищена колона артилерії окупантів на Херсонському напрямку;

Українські сили ППО збили дві крилаті ракети та один літак Су-27 у небі над Києвом . Льотчик потрапив у полон, його допитують;

На столичній Оболоні знищено ворожу ДРГ (диверсійно-розвідувальну групу). Станом на 14:00 усі диверсанти, виявлені в столиці, ліквідовані;

На Херсонщині , Олешки, Збройні Сили розбили групу окупантів;

Також український пілот збив російський винищувач Су-35 у небі над Харковом;

Без змін на Донецькому напрямку: ворог не має успіху. Досягти мети — вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей російським військовим не вдається.

Українські військові наполегливо просять не викладати фото та відео переміщення техніки ЗСУ. Це грає на користь ворогові та корегує його дії.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський знову звернувся до ЗСУ, світу, українців та Путіна. Нове звернення Зеленського від 25 лютого дивіться за посиланням.