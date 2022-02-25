Ракети, Гради, літаки: розповідаємо про успіхи української армії 25 лютого

Українські військові продовжують тримати наступ ворога на багатьох напрямках. Складною залишається ситуація в Києві, на Чернігівщині та Сумщині.
Попри це, від ранку п’ятниці, 25 лютого, ЗСУ вже досягли таких успіхів:
Українські військові наполегливо просять не викладати фото та відео переміщення техніки ЗСУ. Це грає на користь ворогові та корегує його дії.
Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський знову звернувся до ЗСУ, світу, українців та Путіна. Нове звернення Зеленського від 25 лютого дивіться за посиланням.