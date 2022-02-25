Ракеты, Грады, самолеты: рассказываем об успехах украинской армии 25 февраля

Украинские военные продолжают cдерживать наступление врага по многим направлениям. Сложной остается ситуация в Киеве, Черниговской и Сумской областях.
Несмотря на это, с утра пятницы, 25 февраля, ВСУ уже добились таких успехов:
Украинские военные настойчиво просят не выкладывать фото и видео перемещения техники ВСУ. Это играет на пользу врагу и корректирует его действия.
Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский вновь обратился к ВСУ, миру, украинцам и Путину. Новое обращение Зеленского от 25 февраля смотрите по ссылке.