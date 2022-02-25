Ракеты, Грады, самолеты: рассказываем об успехах украинской армии 25 февраля

Украинские военные продолжают cдерживать наступление врага по многим направлениям. Сложной остается ситуация в Киеве, Черниговской и Сумской областях.

Несмотря на это, с утра пятницы, 25 февраля, ВСУ уже добились таких успехов:

Утром возле Харькова украинские защитники пресекли еще одну попытку наступления. Город остается под контролем Украины. Также под Харьковом ВСУ уничтожили несколько российских артиллерийских установок Град;

Еще около 20 танков потеряли россияне на минском направлении Черниговщины . Потери живой силы уточняются;

. Потери живой силы уточняются; Уничтожена колонна вражеской техники, которая направлялась в Чернигов. Речь идет о 10-15 единицах техники армии России;

Под Винницей украинские военные сбили российскую крылатую ракету;

украинские военные сбили российскую крылатую ракету; Уничтожена колонна артиллерии оккупантов на Херсонском направлении;

Украинские силы ПВО сбили две крылатые ракеты и один самолет Су-27 в небе над Киевом . Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают;

. Летчик попал в плен, сейчас его допрашивают; На столичной Оболони уничтожена вражеская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа). По состоянию на 14:00 все диверсанты, обнаруженные в столице, ликвидированы;

В Херсонской области , Олешки, Вооруженные Силы разбили группу оккупантов;

, Олешки, Вооруженные Силы разбили группу оккупантов; Также украинский пилот сбил российский истребитель Су-35 в Харькове;

Без изменений на Донецком направлении: врагу не удается преуспеть и достичь цели — выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей.

Украинские военные настойчиво просят не выкладывать фото и видео перемещения техники ВСУ. Это играет на пользу врагу и корректирует его действия.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Зеленский вновь обратился к ВСУ, миру, украинцам и Путину. Новое обращение Зеленского от 25 февраля смотрите по ссылке.