Невдалий наступ на Київ і мінус вертоліт: невдачі ворога на фронті 26 березня

Спроби штурму, авіанальоти та вогневі атаки. Російські військові продовжують гатити по позиціях ЗСУ і по цивільному населенню, та про перемоги ворога не йдеться.
Про це звітують у Міністерстві оборони України на сторінці у Facebook.
Дивись у відео, як у приціл українських сил потрапила бронемашина ворога:
— Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів, – повідомляють в МОУ.
Нагадаємо, напередодні Олексій Арестович розповів, що з 648 бійців БТГ ворога вижили тільки троє. Можливо, через невдалу назву: БТГ входила до 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ.