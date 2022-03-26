Невдалий наступ на Київ і мінус вертоліт: невдачі ворога на фронті 26 березня

Спроби штурму, авіанальоти та вогневі атаки. Російські військові продовжують гатити по позиціях ЗСУ і по цивільному населенню, та про перемоги ворога не йдеться.

Про це звітують у Міністерстві оборони України на сторінці у Facebook.

Оборонці Києва успішно відбивають наступ противника та утримують наші рубежі. Зважаючи на невдачі в наступі, ворог активізував свої ДРГ у столиці.

На Донецькому і Луганському напрямках сили ООС відбили всі ворожі атаки. Тільки за добу на цій ділянці загинули 170 російських окупантів. Крім того, російські військові залишились без 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки.

Дивись у відео, як у приціл українських сил потрапила бронемашина ворога:

Протиповітряна оборона теж не дрімає. 25 березня українські захисники знищили 3 літаки, 3 безпілотники, щонайменше 5 ракет і вертоліт окупанта.

— Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів, – повідомляють в МОУ.

Аби придушити спротив українців у тимчасово окупованих містах, окупанти розгорнули практично всі підрозділи Росгвардії, які перебували в Криму та подекуди на Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі.

Тим часом у лавах російських військ почались проблеми з фінансуванням. Такі колосальні витрати на “військову операцію” в Україні не було закладено до держбюджету Росії на 2022 рік, крім того — даються взнаки санкції.

Нагадаємо, напередодні Олексій Арестович розповів, що з 648 бійців БТГ ворога вижили тільки троє. Можливо, через невдалу назву: БТГ входила до 200-ї окремої мотострілецької бригади РФ.