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У школі №32 Львова виявили грубі порушення: харчоблок закрили на 10 днів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Вересня 2026, 14:30 3 хв.
У школі №32 Львова призупинили роботу харчоблоку: виявили грубі порушення
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