У Львівській школі №32 тимчасово призупинили роботу харчоблоку після появи в мережі фотографій шкільних обідів. Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Що сталося у школі №32 у Львові

Фотографії їжі зі шкільної їдальні раніше опублікував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Він зазначив, що отримав їх від батьків і попросив міські служби та школу пояснити, що саме зображено на світлинах.

— Друзі, отримав такі фото з 32-ї школи у Львові. Кажуть, що це обіди для дітей, причому, судячи з фото, ситуації бувають різні, — написав Зінкевич.

У школі №32 Львова виявили грубі порушення: харчоблок закрили на 10 днів / 3 Фотографії

На момент публікації він наголосив, що не робить висновків щодо якості їжі, оскільки чекає на офіційні пояснення відповідальних служб.

Після розголосу ситуацію почали перевіряти безпосередньо у школі. За словами Андрія Закалюка, представники міста працювали там 14 та 15 вересня, щоб оцінити умови приготування їжі.

— Прийняли рішення призупинити роботу харчоблоку. За цей час його мають дообстежити, усунути недоліки та переобладнати, щоб умови приготування і якість харчування відповідали всім вимогам, — повідомив посадовець.

Харчоблок школи №32 закрили на 10 днів: що виявила перевірка

До перевірки долучилися і фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Там повідомили, що провели позаплановий захід державного нагляду через інформацію, яка з’явилася у соціальних мережах.

За результатами перевірки фахівці виявили ряд грубих порушень.

— Вживаються заходи про вилучення з обігу продукції та закриття харчоблоку на 10 днів, — повідомили у Держпродспоживслужбі.

Ситуація із харчуванням дітей у школі залишається на контролі служби.

Крім того, місто має намір розірвати договір із компанією, яка зараз надає школі послуги з харчування.

— Також маємо намір розірвати договір із компанією, яка зараз надає послуги з харчування у школі. На час, поки харчоблок не працюватиме, для учнів організуємо якісний кейтеринг, тому діти без харчування не залишаться, — зазначив Закалюк.

Школа №32 є однією з найбільших у Львові — там навчається понад тисяча дітей. За словами директора департаменту освіти та культури міськради, нова директорка закладу лише розпочала роботу. Наразі у школі разом із міськими службами працюють над усуненням виявлених недоліків.

Фото в матеріалі: Ігор Зінкевич.

Раніше ми писали, що у Києві судитимуть жінку, чий 4-річний син отруївся наркотиками — читай в матеріалі деталі розслідування.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!