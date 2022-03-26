Вибухи у Львові: місто зазнало ракетного обстрілу, є постраждалі – що відомо

Львів 26 березня здригнувся від вибухів. Міський голова Андрій Садовий та очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердили ракетні удари по місту.

За їх даними, один з ударів попав в нафтобазу в житловому кварталі Львова. Другий — по об’єкту оборонної структури, який також находиться у житловому масиві. На об’єктах триває гасіння пожежі. Руйнування серйозні.

У результаті завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали.

Ударною хвилею пошкоджена інфраструктура освіти — у школі та садочку повилітали вікна. П’ять львів’ян звернулись по медичну допомогу, але жертв немає.

Влада закликає людей залишатись в укриттях, зберігати спокій та не поширювати фото наслідків обстрілів у соцмережах.

Влада закликає людей не публікувати ні фото, ні відео з місця подій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка ситуація у Славутичі та Київській області станом на 26 березня.