Мы не торгуем людьми, землями или суверенитетом! Позиция Украины на новом раунде переговоров с Россией

Переговоры России и Украины начались в Стамбуле в 10:00. Президент Украины дал четкие указания, сообщает Дмитрий Кулеба.

Украинскую и российскую делегацию разместили отдельно, поэтому они не пересекаются до начала переговоров.

Также в Стамбуле перекрыты улицы, в городе очень много иностранной прессы и усилены меры безопасности.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил перед политиками и сказал, что его страна прилагает все усилия, чтобы помочь остановить войну, и с первого дня пытается оберегать международное право и быть на связи с обеими странами.

— Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать, — заявил Эрдоган.

Если все пойдет по плану, то к 16:00 мы сможем узнать результаты переговоров. Ждем и надеемся на принятие позиции Украины.

Round of heads of delegations. David Arakhamia and Vladimir Medinsky. On the fundamental provisions of the negotiation process. Delegations are working in parallel on the entire spectrum of contentious issues. pic.twitter.com/JsSZv7X9ZA