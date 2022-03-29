Николаев попал под обстрел: как выглядит облгосадминистрация 29 марта 2022 года и реакция Виталия Кима

Сегодня, 29 марта, российские захватчики попали в здание Николаевской облгосадминистрации. Они дождались, пока люди выйдут на работу, и ударили по жилому зданию.

Об этом сообщил глава администрации Виталий Ким в своем Telegram. Большинство людей спаслись. Это от 50 до 100 человек.

По информации ГСЧС, по состоянию на 12:00 из-под завалов достали тела троих погибших и деблокировали 22 пострадавших, их передали медикам. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Глава облгосадминистрации также добавил, что ведутся поиски восьми гражданских и трех военных, находящихся под завалами.

Развалили пол здания. Попали в мой кабинет, — отреагировал Виталий Ким.

Но наши защитники постоянно защищают украинскую землю от захватчиков, идут в контрнаступление на некоторых участках и освобождают территории от оккупантов.

Ранее мы рассказывали об освобожденных населенных пунктах в Украине от захватчиков.