Миколаїв потрапив під обстріл: як виглядає облдержадміністрація 29 березня 2022 і реакція Віталія Кіма

Сьогодні, 29 березня, російські загарбники влучили до будівлі Миколаївської облдержадміністрації. Вони дочекалися, доки люди вийдуть на роботу, і вдарили по житловій будівлі.

Про це повідомив голова адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram. Більшість людей врятувалися. Це від 50 до 100 осіб.

За інформацією ДСНС, станом на 12:00 з-під завалів дістали тіла трьох загиблих та деблокували 22 постраждалих, їх передали медикам. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Голова облдержадміністрації також додав, що ведуться пошуки восьми цивільних та трьох військових, які перебувають під завалами.

Кім висловив думку, що такий напад означає, що окупанти не планують більше захоплювати Миколаїв, адже для управління містом потрібна була адміністрація.

Розвалили пів будівлі. Влучили в мій кабінет, — відреагував Віталій Кім.

Але наші захисники невпинно боронять українську землю від загарбників, йдуть у контрнаступ на деяких ділянках і звільняють території від окупантів.

Так, раніше ми розповідали про звільнені населені пункти в Україні від загарбників.