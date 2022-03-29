Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки станом на 29 березня

Минула тридцять четверта доба боротьби українців за свою вільну та суверенну державу. Ворог досі не усвідомив своїх поразок, тому продовжує обстрілювати мирні українські міста.

Генштаб ЗСУ не лише старається підтримувати бойовий дух усіх українців, але й попереджає про території, де зараз може бути небезпечно через присутність загарбників.

Міністерство оборони Великої Британії у свою чергу традиційно опублікувало у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня

Ситуація на фронті в Україні станом на 29 березня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України фіксує виведення окремих підрозділів РФ із території Київської та Чернігівської областей.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив під час брифінгу:

Невелика кількість російських військ дійсно відійшла від Києва, але це передислокація, а не виведення військ.

Генштаб ЗСУ повідомляє про високу загрозу ударів окупантів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, через такі переміщення військ.

У Київській області тривали бої та обстріли в Бучанському районі, а також на території Ірпінської та Гостомельської територіальних громад.

Також ворог намагався обстрілювати підрозділи Збройних Сил України в районах населених пунктів Романівка, Горенко, Личанка, Петрушка, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка.

Окупанти продовжують блокувати Чернігів та вести обстріли по житлових районах та військових цілях. Наразі обласний центр залишився без електрики, газу, води, тепла.

Військо загарбників продовжують блокаду Харкова. Вони так само застосовують авіацію та артилерію по самому Харкову та Барвінковому.

Було випущено дві крилаті ракети в Люботині Харківської області

Крім того, окупанти намагаються захопити Ізюм. Тривають бої в районі Кам’янки, Сухої Кам’янки, Тихоцького.

На напрямку Південного Бугу ворог вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповнення запасів. Намагається підготувати підрозділи до відновлення наступальних операцій.

На Донецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів по Воєводівці, Рубіжному, Лисичанську, Кремінній, Золотому-4, Попасній, Торецьку, Новгородському.

Загалом за минулу ніч було сім ворожих атак на Донецькому та Луганському, але угруповання Об’єднаних сил успішно відбили їх усі.

Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя, але вже традиційно безуспішно.

Біля Нікополя Дніпропетровської області відбулась ракетна атака РФ по одному з об’єктів.

У Рівненській області російські військові вдруге за три дні поцілили в нафтобазу.

Окупанти відкрили вогонь по Миколаєву та зруйнували центральну секцію дев’ятиповерхової будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Вибухи не припинилися і в Херсонській області. Бойові дії тривали в Бериславському, Каховському та Херсонському районах, які тимчасово окуповані росіянами.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловився щодо так званого рішення російського керівництва скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямку.