ЗСУ – це єдина гарантія нашого виживання. Звернення Зеленського 29 березня

Президент України Володимир Зеленський традиційно записав відеозвернення до українського народу ввечері 29 березня 2022 року, окремо пояснивши значення переговорів для України.

– Впевнений, що ви бачили сьогодні новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямку.

Так само можна сказати й про Чорнобаївку. Ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а їх техніка – поменше їздити.

Вдячний усім нашим захисникам та захисницям, і тим, хто теж забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку.

Проте не варто втрачати пильність. Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився, а російська армія все ще має потенціал для продовження атак проти нашої держави.

У них ще багато техніки та вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не зменшуємо наші оборонні зусилля як на Півночі нашої держави, так і в усіх регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська.

Оборона України – це завдання номер один зараз, а все інше похідне від цього.

Саме на такому фундаменті й розглядаються повідомлення щодо переговорного процесу, який триває на різних рівнях з представниками РФ.

Ворог досі на нашій території, а обстріли наших міст продовжуються. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються і це реальність.

ЗСУ та усі, хто долучився до оборони країни – це єдина гарантія нашого виживання як народу та держави.

Це гарантія, яка реально працює. Що ж стосується сигналів, які ми чуємо з переговорного майданчика, то їх можна назвати позитивними. Але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів.

Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення.

Українці – не наївні люди.

Українці вже навчилися й за ці 34 дні вторгнення, і за минулі вісім років війни на Донбасі, що довіряти можна лише конкретному результату.

Дивись онлайн повне звернення Зеленського 29 березня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як автор сміливої відповіді російському кораблю повернувся додому з полону.