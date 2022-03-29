ВСУ – это единственная гарантия нашего выживания. Обращение Зеленского 29 марта

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно записал видеообращение к украинскому народу вечером 29 марта 2022, отдельно объяснив значение переговоров для Украины.

– Уверен, что вы видели сегодня новость, что российское военное ведомство якобы решило сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлении.

Так же можно сказать и о Чернобаевке. Как будто российская авиация просто решила поменьше летать, а их техника – поменьше ездить.

Благодарен всем нашим защитникам и защитницам и тем, кто тоже обеспечивает оборону Киева. Именно их храбрые и эффективные действия вынуждают врага уходить на этом направлении.

Однако не стоит терять бдительность. Ситуация не стала более легкой. Масштаб вызовов не уменьшился, а у российской армии все еще есть потенциал для продолжения атак против нашего государства.

У них еще много техники и достаточно совершенно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны. Поэтому мы не уменьшая наши оборонные усилия как на севере нашего государства, так и во всех регионах Украины, куда временно зашли российские войска.

Оборона Украины – это задача номер один сейчас, а все остальное производно от этого.

Именно на таком фундаменте и рассматриваются сообщения о переговорном процессе, который длится на разных уровнях с представителями РФ.

Враг до сих пор на нашей территории, а обстрелы наших городов продолжаются. Мариуполь заблокирован. Ракетные и авиационные удары не прекращаются, и это реальность.

ВСУ и все, кто присоединился к обороне страны – это единственная гарантия нашего выживания как народа и государства.

Это реально работающая гарантия. Что касается сигналов, которые мы слышим с переговорной площадки, то их можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов русских снарядов.

Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать ради нашего уничтожения.

Украинцы – не наивные люди.

Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату.

Смотри онлайн полное обращение Зеленского 29 марта 2022 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, как автор смелого ответа российскому кораблю вернулся домой из плена.