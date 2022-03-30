Вибухи у Хмельницькому, Києві, Харкові: що відомо про нічні обстріли

Надвечір вівторка, 29 березня, російські війська знову вдалися до ракетних ударів по території України. Зокрема, стало відомо про вибухи в Хмельницькому та Києві.

Вибухи у Хмельницькому

Ситуацію прокоментував голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.

Вночі відбулося 3 удари по промислових об’єктах області.

Рятувальники вже загасили пожежі. Наразі уточнюється інформація про потерпілих внаслідок обстрілів.

Вибухи в Києві

Також російські окупанти завдали нового удару по столиці. Кияни розповідали про серію вибухів.

– Вибухи, які кияни чули вночі та вранці – це робота нашої ППО, – прокоментував радник голови МВС Вадим Денисенко.

Також стало відомо, що українські військові збили кілька ворожих ракет.

Ситуація в Харкові

Напередодні ввечері російські терористи вдарили і по Харкову. Під вогонь знову потрапив мікрорайон Салтівка. Про це інформують в обласному ДСНС.

Горіло близько десятка квартир у житлових багатоповерхівках.

На щастя, цього разу минулося без потерпілих та загиблих.

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