Вибухи у Хмельницькому, Києві, Харкові: що відомо про нічні обстріли

Надвечір вівторка, 29 березня, російські війська знову вдалися до ракетних ударів по території України. Зокрема, стало відомо про вибухи в Хмельницькому та Києві.
Ситуацію прокоментував голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Вдень російський агресор завдав ракетного удару по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.
Вночі відбулося 3 удари по промислових об’єктах області.
Вночі відбулося 3 удари по промислових об’єктах області.
Рятувальники вже загасили пожежі. Наразі уточнюється інформація про потерпілих внаслідок обстрілів.
Також російські окупанти завдали нового удару по столиці. Кияни розповідали про серію вибухів.
– Вибухи, які кияни чули вночі та вранці – це робота нашої ППО, – прокоментував радник голови МВС Вадим Денисенко.
Також стало відомо, що українські військові збили кілька ворожих ракет.
Напередодні ввечері російські терористи вдарили і по Харкову. Під вогонь знову потрапив мікрорайон Салтівка. Про це інформують в обласному ДСНС.
Горіло близько десятка квартир у житлових багатоповерхівках.
Горіло близько десятка квартир у житлових багатоповерхівках.
На щастя, цього разу минулося без потерпілих та загиблих.
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