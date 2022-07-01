И такова судьба каждого из них: оккупант на скамье подсудимых! В Чернигове судят российского военного

Наверное, россияне шли сюда и надеялись, что их зверства и противоправные действия останутся безнаказанными. Однако это совсем не так! Вчера, 30 июня, в Чернигове начался судебный процесс над российским военным.

Его зовут Михаил Куликов, и он стрелял из танка по жилому дому. Мужчину и его командира подозревают в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, 26 февраля танкист попал в одну из квартир многоэтажки в окрестностях Чернигова и почти полностью её разрушил.

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В тот же день его танк подбили, а военного вместе с командиром взяли в плен.

О подсудимом известно, что он родом из Алтайского края. Там же дислоцируется его воинская часть. Со своим подразделением Куликов пересек украинскую границу 24 февраля.

А ещё Куликов признает свою вину и сотрудничает со следствием.

Несмотря на это, ему грозит от 8 до 12 лет за решеткой. Поскольку судебный процесс только начался, ожидаем продолжения расследования и осуждения Куликова и ему подобных за все совершенные преступления в Украине.

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