Второй, но точно не последний: российский танкист был приговорен к десяти годам лишения свободы за военные преступления

Как бы ни надеялись на безнаказанность российские военные преступники, справедливость найдет всех виновников. Сначала 23 мая Соломенский районный суд Киева признал российского захватчика Вадима Шишимарина виновным.

Позже, 24 июня, начался судебный процесс над российским танкистом Михаилом Куликовым. Мужчина родом из города Алейск Алтайского края, где он и начал свою службу в российской армии по контракту.

31-летний россиянин был оператором-наводчиком, но 24 февраля он в составе своего военного подразделения пересек государственную границу Украины со стороны Беларуси и приобрел новый статус — оккупанта.

Военные двигались в направлении Чернигова, одновременно обстреливая населенные пункты. 26 февраля Михаил Куликов, как он утверждает, получил приказ от командира стрелять в многоэтажку, поскольку якобы там находился ручной автомат.

Как отмечает СБУ, военный из танка Т-72Б попал в десятый этаж дома и, к счастью, никто не погиб. Однако в тот же день россиянин вместе со своим командиром попал в плен.

Михаил Куликов признал себя виновным еще на первом заседании в суде, хотя и подчеркивал, что делал все из страха.

Однако теперь ему остается бояться разве что решетки, за которой он проведет десять лет за нарушение законов и обычаев войны. Такой приговор оккупанту 8 августа вынес Деснянский суд Чернигова, опираясь на доказательную базу, собранную следователями СБУ.

А чтобы узнать, что может считаться военным преступлением, читай, какие бывают законы и обычаи ведения войны.

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