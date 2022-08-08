Украина

Второй, но точно не последний: российский танкист был приговорен к десяти годам лишения свободы за военные преступления

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 августа 2022, 19:35
російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі за воєнні злочини

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