Жизнь после жуткого обстрела авто: история эвакуации супругов из Киевской области

Россияне не раз совершали военные преступления против украинцев. За это каждого из них будут судить в международном суде.

Ведь повсюду, где ступила российская нога и вошла вражеская техника, есть множество пострадавших, показания которых доказывают военные преступления россиян.

Чтобы наказать, нужно собрать как можно больше показаний и историй. Над этим работает правозащитная организация Центр гражданских свобод.

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Они объезжают уже освобожденные от оккупантов области и записывают истории пострадавших от российского террора. Одними из тех, кто дал такие показания, являются супруги Жураховские из Киевской области.

26 марта зеленым коридором они пытались уехать из села Севериновка, однако их машину расстреляли российские оккупанты.

Село оказалось под оккупацией еще в феврале, поэтому люди выживали без газа, света и воды. Жить в таких условиях было невозможно.

Поэтому, когда супруги узнали о коридоре, сразу было принято решение выезжать. Из-за плохой связи информация о коридоре появилась не сразу. Ехали Жураховские через час от централизованной эвакуации.

Далеко проехать не успели. На Житомирской трассе оккупанты открыли по автомобилю огонь. В общей сложности на машине было по меньшей мере 13 пулевых отверстий.

У мужчины ранение грудной клетки и ноги, а у его жены тяжелое ранение ноги, пуля раздробила 8 см кости.

Светлана Жураховская пережила уже с десяток операций и до сих пор проходит лечение.

Тем временем уже второе дело против российских преступников успешно довели до конца. Читай, как российского танкиста приговорили к десяти годам за решеткой.