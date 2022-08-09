Люди

Жизнь после жуткого обстрела авто: история эвакуации супругов из Киевской области

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 09 августа 2022, 23:00
Жизнь после жуткого обстрела авто: история эвакуации супругов из Киевской области

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