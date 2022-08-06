Авто розірвало, а пасажири горіли живцем — очевидець про розстріл херсонців росіянами під час евакуації

Російські військові розстріляли авто з мирними жителями Херсонщини, які в понеділок, 1 серпня, намагались виїхати з окупованої території. У результаті троє людей загинули, за життя п’ятьох зараз борються лікарі.

Смертельна дорога

35-річний Дмитро Джапаров разом з молодшим братом, мамою та батьком виїхали з окупації — лишатись під владою росіян уже було несила.

Чоловік попросив допомогти евакуюватись знайомого волонтера. Той був з донькою — привозив до окупованих сіл харчі та деколи, як вдавалось, вивозив людей.

Цього разу взяв Дмитрову родину, сусідку із сином і рушив на Кривий Ріг. Але за кілометр від окупованого росіянами села Старосілля сталось лихо — загарбники скерували на авто танковий снаряд.

Поцілили у бак. Авто розірвало, а пасажири просто горіли живцем. Водій, який евакуював людей, та його дочка загинули на місці. Пізніше помер пасажир.

Загиблих довелось лишити на місці, а поранених добрі люди вивезли до позицій українських військових. Уже наші бійці доправляли херсонців з тяжкими травмами та опіками до найближчої лікарні, а згодом — до Кривого Рогу.

Дмитро виявився найлегшим серед постраждалих. У цьому ж медзакладі з мінно-вибуховими травмами та опіками перебувають батько чоловіка та сусідка, яку він урятував.

А матір і брата перевезли до спеціалізованої лікарні. У них опіки майже половини тіла. Жоден воєнний злочинець не залишиться безкарним. ЗСУ щодня виборюють справедливість на полі бою.

Війна скалічила вже десятки тисяч мирних українців, проте вони не втрачають духу та продовжують вірити у перемогу над російськими окупантами. 17-річний хлопець з Донеччини натрапив на ворожу міну та вижив.

Він розповів про свій порятунок та реабілітацію.

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