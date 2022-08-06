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Авто розірвало, а пасажири горіли живцем — очевидець про розстріл херсонців росіянами під час евакуації

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 06 Серпня 2022, 19:00

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