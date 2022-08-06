Авто разорвало, а пассажиры горели заживо — очевидец о расстреле херсонцев россиянами во время эвакуации

Российские военные расстреляли авто с мирными жителями Херсонской области, которые в понедельник, 1 августа, пытались выехать с оккупированной территории. В результате три человека погибли, за жизнь пятерых сейчас борются врачи.

Смертельная дорога

35-летний Дмитрий Джапаров вместе с младшим братом, мамой и отцом выехали из оккупации — оставаться под властью россиян уже было невмоготу.

Мужчина попросил помочь эвакуироваться знакомого волонтера. Тот был с дочерью — привозил в оккупированные села продукты и иногда, как удавалось, вывозил людей.

На этот раз взял семью Дмитрия, соседку с сыном и поехал на Кривой Рог. Но в километре от оккупированного россиянами села Староселье произошла беда — захватчики направили на авто танковый снаряд.

Попали в бак. Авто разорвало, а пассажиры просто горели заживо. Водитель, эвакуировавший людей, и его дочь погибли на месте. Позже погиб пассажир.

Погибших пришлось оставить на месте, а раненых добрые люди вывезли на позиции украинских военных. Уже наши бойцы доставляли херсонцев с тяжелыми травмами и ожогами в ближайшую больницу, а затем в Кривой Рог.

Дмитрий оказался самым легким пострадавшим. В этом же медучреждении с минно-взрывными травмами и ожогами находятся отец мужчины и соседка, которую он спас.

А мать и брата перевезли в специализированную больницу. У них ожоги почти половины тела. Ни один военный преступник не останется безнаказанным. ВСУ ежедневно борются за справедливость на поле боя.

Война искалечила уже десятки тысяч мирных украинцев, однако они не теряют духа и продолжают верить в победу над российскими оккупантами.

17-летний парень из Донецкой области наткнулся на вражескую мину и выжил. Он рассказал о своем спасении и реабилитации.

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