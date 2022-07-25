Наткнулся на вражескую мину и не потерял жажды жизни: впечатляющая история 17-летнего парня с Донбасса

Родное для Павла село Долина, что в Донецкой области, находится между Изюмом и Славянском. К постоянным обстрелам парень привык, потому и уезжать из дома не собирался.

После полномасштабного вторжения Павел остался дома сам. Его отец пошел воевать, а мать с младшим братом присматривали за больной подругой в Харьковской области. Туда быстро зашли оккупанты и незаконно вывезли их на территорию РФ.

Когда дом парня был разрушен, он пошел жить в Святогорскую лавру, где местные прятались от обстрелов. Вместе с друзьями помогал эвакуироваться пожилым людям.

Однако 19 мая Павел с товарищами возвращался в лавру и наткнулся на скрытую мину. Рассказывает, что сел отдохнуть и под рукой лежала какая-то бутылка. Хотел ее выбросить, а она взорвалась в руках.

Друзья 40 минут несли парня в лавру, по дороге попали под обстрел. Павла сначала отправили в госпиталь в Краматорске, затем в Днепр, а оттуда во Львов.

Врачам удалось спасти парня, а почти через два месяца рана на ноге затянулась. Однако продолжается работа с реаниматологом, чтобы восстановить функции кисти.

Когда еще был дома, Павел активно помогал украинским защитникам, мечтая стать военным, как и отец. Теперь парень стремится после победы вместе со всей семьей вернуться в родное село и отстроить свой дом.

Так же стремится вернуться к нормальной жизни и Инна. Читай историю женщины из Гуляйполя, потерявшей конечность, но не силу духа.

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