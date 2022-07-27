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Врятувала життя синові, але втратила змогу ходити. Як жінка з Оріхова врятувала дитину під час обстрілу

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 27 Липня 2022, 20:00

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