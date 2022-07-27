Врятувала життя синові, але втратила змогу ходити. Як жінка з Оріхова врятувала дитину під час обстрілу

Вона прикрила собою сина від обстрілів і отримала важке уламкове поранення у спину.

Вибухи в Оріховому поблизу Запоріжжя пролунали саме тоді, коли Юлія з сином були у дворі. Швидка на виклик не приїхала через загрозу повторних обстрілів. Тож сім’я, попри ризики, добиралася до лікарні самостійно.

Уламок пошкодив хребет та внутрішні органи, Юлію паралізувало. Медикам вдалося витягти уламок та стабілізувати стан жінки. Тепер найбільше вона прагне знову стати на ноги.

Ця жахлива подія трапилася на початку травня. Юлія каже: у місті було тихо, а потім раптом — вибух. Мати з дитиною одразу побігли додому.

— Другий вибух я не почула. Якось все так швидко сталося — впала і зрозуміла, що він мене вже поранив (уламок — ред.). Дитина моя була переді мною, крок в крок я йшла за ним, скажімо, охороняла, — згадує Юлія.

Уламок потрапив жінці у спинний мозок, зачепив печінку, легеню, роздробив ребро і зупинився в спинному мозку. Зараз вона не відчуває ніг. У Запоріжжі Юлії видалили уламок, зупинили кровотечу та стабілізували, а далі — направили до Львова.

Жінка була у важкому стані, її прооперували. Нині почувається краще і вчиться керувати колісним кріслом. Тепер найбільша мрія жінки — стати на ноги й обійняти рідних.

У цей непростий час героями стають усі українці, адже рятують життя інших. Раніше ми розповідали, як працівники ДСНС врятували юну гімнастку з-під завалів.

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