Спасла жизнь сыну, но потеряла возможность ходить. Как женщина из Орехова спасла ребенка во время обстрела

Она прикрыла собой сына от обстрелов и получила тяжелое осколочное ранение в спину. Взрывы в Орехове вблизи Запорожья прозвучали именно тогда, когда Юлия и сын были во дворе. Скорая по вызову не приехала из-за угрозы повторных обстрелов. Поэтому семья, несмотря на риски, добиралась в больницу самостоятельно.

Осколок повредил позвоночник и внутренние органы, Юлию парализовало. Медикам удалось извлечь осколок и стабилизировать женщину. Теперь больше всего она стремится снова встать на ноги.

Это ужасное событие произошло в начале мая. Юлия говорит: в городе было тихо, а потом вдруг взрыв. Мать с ребенком побежали домой.

— Второй взрыв я не услышала. Как-то все так быстро случилось — упала и поняла, что он меня уже ранил (осколок — ред.). Ребенок мой был передо мной, шаг за шагом я следовала за ним, скажем, охраняла, — вспоминает Юлия.

Осколок попал женщине в спинной мозг, задел печень, легкое, раздробил ребро и остановился в спинном мозге. Сейчас она не чувствует ног. В Запорожье Юлии удалили осколок, остановили кровотечение и стабилизировали, а дальше — направили во Львов.

Женщина была в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Сейчас чувствует себя лучше и учится управлять колесным креслом. Теперь самая большая мечта женщины — стать на ноги и обнять родных.

В это непростое время героями становятся все украинцы, ведь спасают жизнь других. Ранее мы рассказывали, как работники ГСЧС спасли юную гимнастку из-под завалов.

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