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Спасла жизнь сыну, но потеряла возможность ходить. Как женщина из Орехова спасла ребенка во время обстрела

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 27 июля 2022, 20:00

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