Пережила взрывы, оккупацию и фильтрацию! История украинки, которая целый месяц выезжала из Бердянска в Запорожье

Многие украинцы пытаются выехать с оккупированных территорий. Но эта дорога для них становится сложной и долгой.

Наталья Чиповская — жительница Донецкой области. Ее муж проходил службу в Мариуполе.

В начале войны она уехала из города к отцу в деревню. Муж Натальи был в Мариуполе, она сильно волновалась за него и молила Бога, чтобы все было хорошо. Женщина рассказывает: под Мариуполем каждый день слышались взрывы, и она с дочерью видела и слышала, как летали вражеские самолеты.

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Однажды в село приехали несколько автобусов, из них вышли российские военные, провели осмотр населения и сообщили, что село — уже оккупирована территория.

Наталье с дочерью пришлось пройти фильтрацию, чтобы попасть домой и забрать оставшиеся там вещи. Выехать с оккупированной территории было сложно. Женщина с ребенком целый месяц ехала из Бердянска в Запорожье.

Сначала они доехали в Бердянск, где их постоянно возвращали обратно. Уехать удалось с пятого раза. Квартира женщины уцелела, но ее разграбили. По ее словам, дверь вырезали болгаркой и вынесли все, кроме мебели.

Смотри историю еще одной женщины, жизнь которой разрушила Россия, в видео:

Напомним, что в Донецкой области объявлена обязательная эвакуация. Раньше мы рассказывали об этом подробнее.

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