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Четыре месяца не выходили из дома: полиция эвакуировала семью из Бахмута

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 14 сентября 2022, 07:00
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