Четыре месяца не выходили из дома: полиция эвакуировала семью из Бахмута

Донецкую область враг беспощадно обстреливает каждый день. В области отмечают — спасти жизнь людям может только эвакуация. И она продолжается. Под снарядами стражи порядка и волонтеры вывозят мирное население из прифронтовых городов и поселков.

Инспектор по коммуникации Бахмутского районного отдела полиции ГУНП в Донецкой области Павел Дяченко говорит: в последние дни месть россиян особенно ощутима, потому что те не прекращают обстрел ни на миг.

Есть информация о многих погибших и пострадавших. В основном удары приходятся на ночь. Город обстреливают артиллерией, кассетными боеприпасами.

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Несмотря на постоянные обстрелы в городе, в котором до большой войны жило более 70 тысяч человек, сейчас остается около 20 тысяч. Выехать в одиночку под вражеским огнем у людей часто нет возможности, поэтому помогает полиция. Одна из таких семей впервые за четыре месяца вышла на улицу именно во время эвакуации.

Накануне многодетная семья, которая четыре месяца не выходила на улицу, была эвакуирована из Бахмута: город за считанные километры до линии фронта. Оккупанты не оставляют попыток штурмовать город, но из-за собственной несостоятельности армейцы прибегают к террору местного населения.

Женщина с тремя детьми позвонила в полицию с просьбой помочь выехать из города. Все нужно делать быстро, потому что на фоне постоянно рвутся снаряды и никогда не знаешь, куда прилетит в следующий раз.

Полиция помогла — семья доехала успешно, теперь все они в безопасности.

Всего с помощью полиции за минувшие сутки из Донецкой области эвакуировали более 300 человек, а с начала обязательной эвакуации — около 16 000 человек. В регионе подчеркивают — эвакуация единственное, что может спасти жизнь.

О семье, которая месяц пыталась выехать из Донбасса, читай в нашем предыдущем материале.

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