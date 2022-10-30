Напрямок вкритий тілами загиблих росіян — у ЗСУ розповіли про тяжкі бої за Бахмут

На Сході України тривають жорстокі бої. ЗСУ стримують російську навалу та відвойовують рідну землю.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону про оперативну ситуацію на фронті та важкі бої за Бахмут.

Бахмутський напрямок: ситуація сьогодні

Росіяни розповідають, що нібито мають певні успіхи в районі Бахмута.

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Успіхи їхні в основному у втраті живої сили та техніки. Там йдуть дуже жорстокі бої. Бахмутський напрямок вкритий тілами загиблих росіян. Вони їх не прибирають, — коментує Череватий.

За його словами, лише протягом останніх двох днів українські військові підбили три ворожі танки. Утім росіяни безперервно накривають цей напрямок артилерійським вогнем.

Також інтенсивні бої тривають на Авдіївському напрямку. Там за останню добу було зафіксовано приблизно 41 штурм, внаслідок чого особовий склад росіян втратив 249 окупантів.

Росіяни намагаються наступати й у напрямку Вугледара. Але українські війська стримують загарбників.

А ось траса Сватове-Кремінна перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Що це означає?

Це унеможливлює переправляння нею боєприпасів, особового складу та техніки. А відтак це ускладнює їм (росіянам — ред.) ведення бойових дій, — зазначає речник.

Як результат — українські військові вже звільнили там кілька населених пунктів та нині перегруповуються.

Понад півроку росіяни вбивали та мародерили в окупованій Любимівці, що на Херсонщині. Однак щойно почули про наближення ЗСУ, то одразу повтікали та покидали награбоване.

Дивись, що розповіли місцеві про окупацію села Любимівка в Херсонській області.

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