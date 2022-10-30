Україна

Напрямок вкритий тілами загиблих росіян — у ЗСУ розповіли про тяжкі бої за Бахмут

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Жовтня 2022, 16:14
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