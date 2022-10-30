Актуальна карта бойових дій в Україні 30 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

На карті бойових дій кожного дня вирішується доля усього цивілізованого світу між силами добра та зла.

Звісно, згадуючи вже легендарні слова нашого президента про те, що світло переможе темряву, сумнівів у перемозі Україні не залишається.

Проте шлях до нашої свободи ще потребує терпіння та надзвичайних зусиль. Тож продовжуємо торувати свою дорогу у щасливе майбутнє, а кожен крок зафіксує Генштаб ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські війська не досягають значного прогресу навколо Бахмута, Донецької області чи будь-де вздовж лінії фронту в Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом доби противник завдав п’ять ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Зокрема, Словʼянськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів, в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;

на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка ;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка ;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка ;

на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне.

На Південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії безпосередньо постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 із них прийшлись по районах зосередження озброєння та військової техніки, три по взводних опорних пунктах, а також три — по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету ворога Х-59 та 2 БПЛА Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та шість інших важливих військових об’єктів окупантів.

Також тішать і новини й про обмін полоненими. Читай, як 52 українців звільнили з полону, серед яких і захисники Маріуполя.

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