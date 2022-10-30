Актуальная карта боевых действий в Украине 30 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

На карте боевых действий каждый день решается судьба всего цивилизованного мира в борьбе между силами добра и зла.

Конечно, вспоминая уже легендарные слова нашего президента о том, что свет победит тьму, сомнений в победе Украины не остается.

Однако путь к нашей свободе еще нуждается в терпении и чрезвычайных усилиях. Так что продолжаем прокладывать свой путь в счастливое будущее, а каждый шаг зафиксирует Генштаб ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российские войска не достигают значительного прогресса вокруг Бахмута, Донецкой области или где-либо вдоль линии фронта в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 30 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток противник нанес пять ракетных и семь авиационных ударов, совершил более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары ппришлись по районам более 15 населенных пунктов. В частности, Славянск и Северск Донецкой области и Новоалександровка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов, в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области;

направлении — из минометов, в районах населенных пунктов Сумской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелечья и Чугуновка ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Невское, Ольговка, Новоегоровка и Ямполевка ;

направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Северск, Соледар, Заречное, Нью-Йорк, Васюковка и Серебрянка ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении противник наносил огневое поражение по районам населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Времовка, Гуляйполе, Зализничное, Павловка, Ольговское и Червоное.

На Южнобужском направлении от огня реактивной и ствольной артиллерии непосредственно пострадали Никополь и Высшетарасовка Днепропетровской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 17 ударов. 11 из них пришлись по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три по взводным опорным пунктам, а также три — по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

На разных направлениях украинская противовоздушная оборона сбила авиационную управляемую ракету врага Х-59 и 2 БПЛА Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, два состава боеприпасов, зенитную ракетную установку и шесть других важных военных объектов оккупантов.

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