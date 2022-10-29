Крейсеру Москва не будет одиноко? Что известно о взрывах во временно оккупированном Севастополе и кадрах прилетов

В результате утреннего “хлопка” в Севастополе, по разным данным, повреждены несколько кораблей Черноморского флота России, их может быть по крайней мере три.

Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Он отмечает, что среди них может быть и фрегат Адмирал Макаров, ставший флагманом Черноморского флота РФ после потери россиянами крейсера Москва.

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Этот корабль является носителем крылатых ракет Калибр, с которых оккупанты в июле обстреляли центр Винницы.

Именно из него в июле выпускались ракеты по Виннице, в результате удара которых погибли и были ранены десятки украинцев, в том числе девочка Лиза, — пишет Андрей Цаплиенко.

Однако информация о взрывах в Севастополе требует уточнения и не является официальной. Поэтому остается только ждать подтверждения, когда еще, по крайней мере, один корабль пойдет своим естественным путем вслед за крейсером Москва.

А пока мы ждем подтверждения информации о взрывах, экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес рассказал, когда ВСУ освободят Крым.

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