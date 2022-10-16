Украина

Дудки, а не переброска сил! Как взрыв на Крымском мосту подорвал военную мощь РФ

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 октября 2022, 15:00
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0:04:47
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