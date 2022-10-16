Дудки, а не переброска сил! Как взрыв на Крымском мосту подорвал военную мощь РФ

Едва ли не все украинцы радовались, когда узнали о взрывах на Крымском мосту. Это давало надежду, что Россия снизит обеспечение своей армии. Но действительно ли разрушения на Керченском мосту способны этого достичь?

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала об этом. По ее словам, в результате повреждения Крымского моста российские оккупационные войска потеряли возможность перебрасывать вооружение и технику из Крыма.

У них очень критическое состояние со снаряжением, поставками и логистикой. Оттуда происходило стягивание резервов, около 75% этих поставок проходило именно через Крымский мост.

— Сейчас даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы что-либо функционировало, они даже паромы остановили. Из-за ветра невозможно осуществлять сообщение между точками через пролив, поэтому они действительно страдают от нехватки оборудования, боекомплектов, военной техники, — подчеркнула Гуменюк.

Сейчас также смотрят

Она также отметила, что оккупанты даже не предпринимают попыток переправить грузы с левого на правый берег Днепра.

— Они переправляют с правого на левый то, что у них живет, то, что может быть переправлено, — рассказала она.

Подробнее смотри в видео:

Россияне проигрывают в ближних боях, поэтому сокрушительно обстреливают Украину ракетами. Ранее мы рассказывали о ситуации в Николаеве, как местные приходят в себя после обстрелов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!