Недоброе утро для Украины — что известно про взрывы в Киеве, Житомире, Харькове и Запорожье

Который раз утро по всей территории Украины начинается с воздушных тревог и российских обстрелов. Сегодня, 18 октября, Россия нанесла удары по ряду энергетических объектов в разных областях Украины.

Страна-террорист ежедневно усиливает обстрелы Украины, терроризируя мирное население. Захватчики хотят оставить украинцев без света, тепла и воды.

Взрывы в Киеве

Мэр города Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

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— Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район — объект критической инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Позже он рассказал, что в столице повреждены два объекта критической инфраструктуры. В Киеве частично нет света и воды. Возможно изменение цвета и прозрачности воды в жилых домах. Киевлян призвали максимально экономить воду и электроэнергию.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о трех попаданиях в Киеве по объекту энергообеспечения на Левом берегу города.

Взрывы в Житомире

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о попадании в объект энергообеспечения в Житомире.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин предупредил местных жителей о том, что город без света и воды. Больницы находятся на резервном питании.

Взрывы в Харькове

Городской глава Харькова Игорь Терехов написал в Telegram о взрывах в городе. По его словам, за пять минут было слышно две серии взрывов. По предварительной информации, под угрозой оказалось одно из промышленных предприятий города.

Взрывы в Запорожье

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, ночью враг снова атаковал областной центр. Оккупанты нанесли авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.

Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.

Пострадавших, к счастью, нет. Российские военные продолжают системные удары по Запорожью.

Будут ли отключать свет 18 октября?

Энергетики Киева сообщают о возможных отключениях света. Об этом во время информационного телемарафона также рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он отметил, что возможны веерные отключения в большой части страны.

По его словам, оккупанты нанесли серьезный удар по энергетическому объекту в Днепре, также известно о попадании в Киеве и Житомире.

— Мы понимаем, и власти говорит о том, что сегодня вполне реально, что будут перебои с электроэнергией. Поэтому обращение ко всем — набрать воды, понимать, что сегодня могут быть веерные отключения в большой части Украины, — сказал он.

Призываем тебя экономить сегодня электроэнергию, чтобы дать возможность нашим работникам возобновить работу энергообъектов. Ранее мы рассказывали, как экономить свет.

Фото: Александр Старух / Telegram

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