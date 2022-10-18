Недоброе утро для Украины — что известно про взрывы в Киеве, Житомире, Харькове и Запорожье

Который раз утро по всей территории Украины начинается с воздушных тревог и российских обстрелов. Сегодня, 18 октября, Россия нанесла удары по ряду энергетических объектов в разных областях Украины.
Страна-террорист ежедневно усиливает обстрелы Украины, терроризируя мирное население. Захватчики хотят оставить украинцев без света, тепла и воды.
Мэр города Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
— Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район — объект критической инфраструктуры, — говорится в сообщении.
Позже он рассказал, что в столице повреждены два объекта критической инфраструктуры. В Киеве частично нет света и воды. Возможно изменение цвета и прозрачности воды в жилых домах. Киевлян призвали максимально экономить воду и электроэнергию.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о трех попаданиях в Киеве по объекту энергообеспечения на Левом берегу города.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о попадании в объект энергообеспечения в Житомире.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин предупредил местных жителей о том, что город без света и воды. Больницы находятся на резервном питании.
Городской глава Харькова Игорь Терехов написал в Telegram о взрывах в городе. По его словам, за пять минут было слышно две серии взрывов. По предварительной информации, под угрозой оказалось одно из промышленных предприятий города.
По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, ночью враг снова атаковал областной центр. Оккупанты нанесли авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.
Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья.
Пострадавших, к счастью, нет. Российские военные продолжают системные удары по Запорожью.
Энергетики Киева сообщают о возможных отключениях света. Об этом во время информационного телемарафона также рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Он отметил, что возможны веерные отключения в большой части страны.
По его словам, оккупанты нанесли серьезный удар по энергетическому объекту в Днепре, также известно о попадании в Киеве и Житомире.
— Мы понимаем, и власти говорит о том, что сегодня вполне реально, что будут перебои с электроэнергией. Поэтому обращение ко всем — набрать воды, понимать, что сегодня могут быть веерные отключения в большой части Украины, — сказал он.
Призываем тебя экономить сегодня электроэнергию, чтобы дать возможность нашим работникам возобновить работу энергообъектов. Ранее мы рассказывали, как экономить свет.
Фото: Александр Старух / Telegram
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