30% электростанций разрушено! Украинцев предупредили о веерных отключениях электричества

18 октября Россия нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре многих украинских городов. Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона сообщил, что сегодня под прицелом находились энергообъекты Киева, Днепра и Житомира.

Это уже не первая атака на энергетическую инфраструктуру Украины. Так, 10 октября Россия нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре многих украинских городов: Львова, Запорожья, Днепра, Винницы, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областей.

С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места, — написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

В Офисе президента отметили, что украинцам стоит готовиться к возможным веерным отключениям электроэнергии. Об этом сказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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— Я скажу так: у нас в ближайшем будущем будут трудные времена. Поэтому надо всем подготовиться, во-первых, к экономии электроэнергии, а, во-вторых, возможны также веерные отключения, если удары продолжатся, — отметил Тимошенко.

Кроме того, отметил, что основная цель россиян сейчас — запугать украинцев и лишить жителей нашего государства света, воды и тепла.

— У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого.

Нужно готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения, — сказал он.

В Укрэнерго просят украинцев сохранять спокойствие и экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пик: с 6:00 до 9:00, а также с 17:00 и 23:00.

В настоящее время важно ограничить использование энергозатратных приборов.

Наиболее энергозатратные приборы

Власти Украины призвали ограничить потребление электроэнергии. Приборы, которые потребляют её больше всего:

электрообогреватели;

бойлеры;

кухонная электроплита;

микроволновка;

стиральная машина;

электрический духовой шкаф;

электрочайник (кофеварка);

утюг;

посудомоечная машина;

кондиционер;

зарядные устройства;

пылесос;

компьютер.

Если у тебя есть возможность, то используй эти приборы в первой половине дня, а вечером сведи пользование ими до минимума.

Что такое веерные отключения

Веерные отключения — это отключение потребителей в результате срабатывания релейной защиты на сетях облэнерго (подстанции, линии). Этот процесс неуправляемый и появляется из-за аварийных ситуаций в энергосети. Его задачей является не допустить большой аварии по всей системе.

Стоит отметить, что это отключение потребителей не из-за дефицита объемов производства электроэнергии, а именно из-за повреждений.

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