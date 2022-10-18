30% електростанцій зруйновано! Українців попередили про віялові відключення електрики

18 жовтня Росія завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі багатьох українських міст. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону повідомив, що сьогодні під прицілом були енергообʼєкти Києва, Дніпра та Житомира.

Це вже не перша атака на енергетичну інфраструктуру України. Так, 10 жовтня Росія завдала ракетних ударів по критичній інфраструктурі багатьох українських міст: Львова, Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Київської, Хмельницької, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Житомирської, Кіровоградської областей.

З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця, — написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

В Офісі Презиедента зазначили, що українцям варто готуватися до можливих віялових відключень електроенергії. Про це сказав заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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— Я скажу так: у нас у найближчому майбутньому будуть важкі часи. Тому треба усім підготуватися, по-перше, до економії електроенергії, а, по-друге, можливі також віялові відключення, якщо удари продовжаться, — зазначив Тимошенко.

Крім того, наголосив, що основна мета росіян зараз — залякати українців та позбавити мешканців нашої держави світла, води й тепла.

— У нас критична ситуація у всій країні. Один регіон залежить від іншого.

Потрібно готуватися по всій країні до того, що можуть бути відключення як електроенергії, так і водопостачання та теплопостачання, — сказав він.

В Укренерго просять українців зберігати спокій та ощадливо споживати електроенергію, особливо в години-пік: з 6:00 до 9:00, а також із 17:00 та 23:00.

У цей час важливо обмежити використання енерговитратних приладів.

Найбільш енерговитратні прилади

Влада України закликала обмежити споживання електроенергії. Прилади, які найбільше її споживають:

електрообігрівачі;

бойлери;

кухонна електроплита;

мікрохвильова піч;

пральна машина;

електрична духова шафа;

електрочайник (кавоварка);

праска;

посудомийна машина;

кондиціонер;

зарядні пристрої;

порохотяг;

комп’ютер;

телевізор.

Якщо маєш змогу, то використай ці прилади у першій половині дня, а ввечері зведи користування ними до мінімуму.

Що таке віялові відключення

Віялові відключення — це відключення споживачів унаслідок спрацювання релейного захисту на мережах обленерго (підстанції, лінії). Цей процес є некерованим і з’являється через аварійні ситуації в енергомережі. Він покликаний не допустити великої аварії по всій системі.

Варто зазначити, що це відключення споживачів не через дефіцит обсягів виробництва електроенергії, а саме через пошкодження.

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