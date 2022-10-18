Недобрий ранок для України — що відомо про вибухи у Києві, Житомирі, Харкові й Запоріжжі

Вкотре ранок по всій території України починається з повітряних тривог та російських обстрілів. Сьогодні, 18 жовтня, Росія завдала ударів по низці енергетичних об’єктів у різних областях України.

Країна-терорист щодня посилює обстріли України, тероризуючи мирне населення. Загарбники хочуть лишити українців без світла, тепла та води.

Вибухи у Києві

Мер міста Віталій Кличко підтвердив вибухи у Києві.

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— Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район — об‘єкт критичної інфраструктури, — йдеться у повідомленні.

Згодом він розповів, що у столиці пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури. У Києві частково немає світла та води. Можлива зміна кольору та прозорості води у житлових будинках. Киян закликали максимально економити воду та електроенергію.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про три влучання в Києві по об‘єкту енергозабезпечення на Лівому березі міста. Без світла залишились мешканці Троєщини та частково Оболоні.

Вибухи у Житомирі

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання в об’єкт енергозабезпечення у Житомирі.

Мер Житомира Сергій Сухомлин попередив місцевих мешканців про те, що місто без світла та води. Лікарні перебувають на резервному живленні.

Вибухи у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов написав у Telegram про вибухи у місті. За його словами, за п’ять хвилин було чути дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під загрозою опинилося одне з промислових підприємств міста.

Вибухи у Запоріжжі

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, вночі ворог знову атакував обласний центр. Окупанти завдали авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.

Одна ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя.

Постраждалих, на щастя, немає. Російські військові продовжують системні удари по Запоріжжю.

Чи будуть відключення світла 18 жовтня?

Енергетики Києва повідомляють про можливі відключення світла. Про це під час інформаційного телемарафону також розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він наголосив на можливих віялових відключеннях у великій частині країни.

За його словами, окупанти завдали серйозного удару по енергетичному об’єкту у Дніпрі, також відомо про влучання у Києві та Житомирі.

— Ми розуміємо, і влада говорить про те, що сьогодні цілком реально, що будуть перебої з електроенергією. Тому звернення до всіх — набрати води, розуміти, що можуть бути сьогодні віялові відключення у великій частині України, — сказав він.

Закликаємо тебе заощаджувати сьогодні електроенергію, щоб дати змогу нашим працівникам відновити роботу енергооб’єктів. Раніше ми розповідали, як заощаджувати світло.

Фото: Олександр Старух / Telegram

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