Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки

Кожна вимкнена лампа чи електроприлад у час пік допомогають енергетикам швидко відновити світло після російських ударів по критичній інфраструктурі.
Не виключено, що ворог продовжуватиме атакувати енергетичні об’єкти нашої країни. Тож кожен заощаджений кіловат, як і загалом свідоме споживання енергії, береже твої гроші та пошкоджену енергосистему від зайвого навантаження.
Як заощаджувати електроенергію свідомо, але й не сидіти без світла, розповіла експертка з енергетики та поборниця розумного споживання Юлія Устенко.
Завдяки ощадливості Київської та Чернігівської області працівники енергосфери мали змогу швидко відновити електропостачання та обійтися без примусових відключень після прильоту по енергооб’єктах.
Берегти та економити ресурси можуть всі, у цьому допоможуть прості побутові звички.
Берегти та економити ресурси можуть всі, у цьому допоможуть прості побутові звички.
До прикладу, у більшості будинків в загальному коридорі постійного горить світло. Можна познайомитися з сусідами та придбати сенсори руху, які б вмикали світло лише за потреби.
Також майже у всіх будинках є ліфт. Якщо дозволяє здоров’я та фізичні можливості, краще піднятися на поверх пішки, адже ліфти споживають багато енергії.
Якщо ми зайдемо у квартиру й перемістимося на кухню, то помітимо, що там чи не найбільше електроприладів.
Ранковий пік — з 8-ї до 11-ї години, навантаження на енергосистему — максимальне. Вечірній пік — від 17-ї до 23-ї години. У якийсь момент система може не витримати.
Бажано не вмикати одночасно всі звичні електроприлади. Однак це не означає, що треба відмовлятися від них повністю.
Бажано не вмикати одночасно всі звичні електроприлади. Однак це не означає, що треба відмовлятися від них повністю.
Графіка: Валентина Бойко
Тепер крокуємо до ванної. Найбільш очевидний прилад, який споживає багато енергії — бойлер. Його можна знайти зараз чи не в кожній оселі.
Якщо напруга буде менша за 210 В, то це означає, що мережа перевантажена і треба обмежити споживання.
А як щодо спальної кімнати? Там є телевізори, комп’ютери та обігрівачі — вони потребують багато енергії.
Усе це забезпечить вирівнювання графіка навантажень протягом доби, щоб до нас менше застосовували ті графіки відключень, про які зараз ми дуже часто чуємо.
Ощадливість у кожній квартирі, в кожному місті зробить нашу енергосистему більш витривалою, однак не можна забувати про екстренні ситуації.
Щоб не лишитися голодним, якщо в тебе немає світла, читай наш матеріал, де ми зібрали рецепти страв, які готуються без електроенергії.
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