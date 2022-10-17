Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки

Кожна вимкнена лампа чи електроприлад у час пік допомогають енергетикам швидко відновити світло після російських ударів по критичній інфраструктурі.

Не виключено, що ворог продовжуватиме атакувати енергетичні об’єкти нашої країни. Тож кожен заощаджений кіловат, як і загалом свідоме споживання енергії, береже твої гроші та пошкоджену енергосистему від зайвого навантаження.

Як заощаджувати електроенергію свідомо, але й не сидіти без світла, розповіла експертка з енергетики та поборниця розумного споживання Юлія Устенко.

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Завдяки ощадливості Київської та Чернігівської області працівники енергосфери мали змогу швидко відновити електропостачання та обійтися без примусових відключень після прильоту по енергооб’єктах.

Берегти та економити ресурси можуть всі, у цьому допоможуть прості побутові звички.

Коридор

До прикладу, у більшості будинків в загальному коридорі постійного горить світло. Можна познайомитися з сусідами та придбати сенсори руху, які б вмикали світло лише за потреби.

Також майже у всіх будинках є ліфт. Якщо дозволяє здоров’я та фізичні можливості, краще піднятися на поверх пішки, адже ліфти споживають багато енергії.

Кухня

Якщо ми зайдемо у квартиру й перемістимося на кухню, то помітимо, що там чи не найбільше електроприладів.

Ранковий пік — з 8-ї до 11-ї години, навантаження на енергосистему — максимальне. Вечірній пік — від 17-ї до 23-ї години. У якийсь момент система може не витримати.

Бажано не вмикати одночасно всі звичні електроприлади. Однак це не означає, що треба відмовлятися від них повністю.

Можна включати електрочайник не з максимальними 2 л води, а рівно для однієї чи двох порцій.

Якщо треба багато гарячої води, бо велика родина, то у пригоді може знадобитися звичайний чайник, який ставлять на газову плиту.

На газовій плиті можна також і підігрівати їжу, не використовуючи мікрохвильовку.

Холодильник час від часу треба розморожувати, якщо це передбачає інструкція. Інакше він споживає більшу потужність.

Ванна

Тепер крокуємо до ванної. Найбільш очевидний прилад, який споживає багато енергії — бойлер. Його можна знайти зараз чи не в кожній оселі.

Щоб заощадити, треба поставити таймери на бойлер, щоб він грів воду тоді, коли тобі треба. Також корисним придбанням стане вольтметр для контролю напруги.

Якщо напруга буде менша за 210 В, то це означає, що мережа перевантажена і треба обмежити споживання.

Прати одяг краще не в пікові години, а в обід чи вночі, коли навантаження на енергосистему мале.

Кімната

А як щодо спальної кімнати? Там є телевізори, комп’ютери та обігрівачі — вони потребують багато енергії.

Найкращим видом обігрівача є керамічна панель із терморегулятором. З ним економія щонайменша вдвічі, а гріє не гірше. І немає нічого поганого, щоб на кілька годин включити цей прилад в одній кімнаті.

Якщо ми засинаємо під якийсь фільм чи серіал, можна поставити телевізор, комп’ютер на таймер, щоб прилад не працював всю ніч.

Світло бажано вимикати, якщо в ньому немає особливої потреби, або залишати в одному місці.

Усе це забезпечить вирівнювання графіка навантажень протягом доби, щоб до нас менше застосовували ті графіки відключень, про які зараз ми дуже часто чуємо.

Ощадливість у кожній квартирі, в кожному місті зробить нашу енергосистему більш витривалою, однак не можна забувати про екстренні ситуації.

Щоб не лишитися голодним, якщо в тебе немає світла, читай наш матеріал, де ми зібрали рецепти страв, які готуються без електроенергії.

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