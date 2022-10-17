Україна

Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки

17 Жовтня 2022, 14:00
світло

Більше відео
0:14:00
Дрони камікадзе: що відомо про атаки на Україну та як збивають дрони
Сили ППО збивають 70–75% дронів — звідки Shahed атакують Україну та як їх знищують
Вибухи в Дніпропетровській, Сумській, Київській та Запорізькій областях 17.10.22
Понеділкові істерики Росії: нові вибухи у різних областях України 17 жовтня
0:02:20
Вибухи у Києві сьогодні
Вибухи у Києві: столицю обстріляли з дронів-камікадзе — подробиці
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Останні відео
0:06:31
світло

Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки
0:14:00
Дрони камікадзе: що відомо про атаки на Україну та як збивають дрони
Сили ППО збивають 70–75% дронів — звідки Shahed атакують Україну та як їх знищують
Вибухи в Дніпропетровській, Сумській, Київській та Запорізькій областях 17.10.22
Понеділкові істерики Росії: нові вибухи у різних областях України 17 жовтня
0:02:20
Вибухи у Києві сьогодні
Вибухи у Києві: столицю обстріляли з дронів-камікадзе — подробиці
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:39
Навчання бойових медиків в Києві за стандартами NAEMT
Під щільним вогнем та звуки “прильотів” — дивись навчання бойових медиків за міжнародними стандартами NAEMT
0:06:08
Чи здатні росіяни використовувати Кримський міст після вибухів
Перекидати резерви — зась! Як вибух на Кримському мосту підірвав військову міць РФ
Новий пакет допомоги від США на $725 млн - що туди входить
Боєприпаси для HIMARS і ще трохи зброї на $725 млн — що входить у новий пакет допомоги Україні від США
0:03:08
Дім з конопель
Дім із конопель! На Львівщині зводять будинки, в яких всі мріють жити
Більше відео
Дрони камікадзе: що відомо про атаки на Україну та як збивають дрони
Читати далі
Сили ППО збивають 70–75% дронів — звідки Shahed атакують Україну та як їх знищують

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь