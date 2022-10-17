Как экономить свет от коридора до кухни — советы и лайфхаки

Каждая выключенная лампа или электроприбор в час пик помогают энергетикам быстро восстановить свет после российских ударов по критической инфраструктуре.

Не исключено, что враг будет продолжать атаковать энергетические объекты нашей страны. Каждый сэкономленный киловатт, как и в целом сознательное потребление энергии, бережет твои деньги и поврежденную энергосистему от лишней нагрузки.

Как экономить электроэнергию сознательно, но и не сидеть без света, рассказала эксперт по энергетике и поборница разумного потребления Юлия Устенко.

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Благодаря бережливости Киевской и Черниговской областей работники энергосферы смогли быстро возобновить электроснабжение и обойтись без принудительных отключений из-за прилета по энергообъектам.

Беречь и экономить ресурсы могут все, в этом помогут простые бытовые привычки.

Коридор

К примеру, в большинстве домов в общем коридоре постоянно горит свет. Можно познакомиться с соседями и приобрести сенсоры движения, которые бы включали свет только при необходимости.

Также почти во всех домах есть лифт. Если позволяет здоровье и физические возможности, лучше подняться на этаж пешком, ведь лифты потребляют много энергии.

Кухня

Если мы зайдем в квартиру и переместимся на кухню, то заметим, что там больше всего электроприборов.

Утренний пик — с 8 до 11 часов, нагрузка на энергосистему — максимальная. Вечерний пик — с 17 до 23 часов. В какой-то момент система может не выдержать.

Желательно не включать одновременно все привычные электроприборы. Однако это не значит, что нужно отказываться от них полностью.

Можно включать электрочайник не с максимальными 2 л воды, а ровно для одной или двух порций.

Если нужно много горячей воды, потому что большая семья, то может понадобиться обычный чайник, который ставят на газовую плиту.

На газовой плите можно также подогревать пищу, не используя микроволновку.

Холодильник время от времени следует размораживать, если это предусматривает инструкция. В противном случае он потребляет большую мощность.

Ванная

Теперь идем в ванную. Наиболее очевидный прибор, потребляющий много энергии — бойлер. Его можно найти чуть ли не в каждом доме.

Чтобы сэкономить, нужно поставить таймер на бойлер, чтобы он грел воду тогда, когда тебе нужно. Также полезным приобретением станет вольтметр для контроля напряжения.

Если напряжение будет меньше 210 В, это означает, что сеть перегружена и нужно ограничить потребление.

Стирать одежду лучше не в пиковые часы, а в обед или ночью, когда нагрузка на энергосистему небольшая.

Комната

А как насчет спальни? Там есть телевизоры, компьютеры и обогреватели, которые требуют много энергии.

Лучшим видом обогревателя является керамическая панель с терморегулятором. С ним экономия минимум вдвое, а греет не хуже. И нет ничего плохого, чтобы на несколько часов включить этот прибор в одной комнате.

Если мы засыпаем под какой-нибудь фильм или сериал, можно поставить телевизор или компьютер на таймер, чтобы прибор не работал всю ночь.

Свет желательно выключать, если в нем нет особой необходимости, или оставь его в одном месте.

Все это обеспечит выравнивание графика нагрузок в течение суток, чтобы к нам меньше применяли графики отключений.

Бережливость в каждой квартире, в каждом городе сделает нашу энергосистему более выносливой, однако нельзя забывать об экстренных ситуациях.

Чтобы не остаться голодным, если у тебя нет света, читай наш материал, где мы собрали рецепты блюд, готовящихся без электроэнергии.

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