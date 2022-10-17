Как экономить свет от коридора до кухни — советы и лайфхаки

Каждая выключенная лампа или электроприбор в час пик помогают энергетикам быстро восстановить свет после российских ударов по критической инфраструктуре.
Не исключено, что враг будет продолжать атаковать энергетические объекты нашей страны. Каждый сэкономленный киловатт, как и в целом сознательное потребление энергии, бережет твои деньги и поврежденную энергосистему от лишней нагрузки.
Как экономить электроэнергию сознательно, но и не сидеть без света, рассказала эксперт по энергетике и поборница разумного потребления Юлия Устенко.
Благодаря бережливости Киевской и Черниговской областей работники энергосферы смогли быстро возобновить электроснабжение и обойтись без принудительных отключений из-за прилета по энергообъектам.
Беречь и экономить ресурсы могут все, в этом помогут простые бытовые привычки.
Беречь и экономить ресурсы могут все, в этом помогут простые бытовые привычки.
К примеру, в большинстве домов в общем коридоре постоянно горит свет. Можно познакомиться с соседями и приобрести сенсоры движения, которые бы включали свет только при необходимости.
Также почти во всех домах есть лифт. Если позволяет здоровье и физические возможности, лучше подняться на этаж пешком, ведь лифты потребляют много энергии.
Если мы зайдем в квартиру и переместимся на кухню, то заметим, что там больше всего электроприборов.
Утренний пик — с 8 до 11 часов, нагрузка на энергосистему — максимальная. Вечерний пик — с 17 до 23 часов. В какой-то момент система может не выдержать.
Желательно не включать одновременно все привычные электроприборы. Однако это не значит, что нужно отказываться от них полностью.
Желательно не включать одновременно все привычные электроприборы. Однако это не значит, что нужно отказываться от них полностью.
Графіка: Валентина Бойко
Теперь идем в ванную. Наиболее очевидный прибор, потребляющий много энергии — бойлер. Его можно найти чуть ли не в каждом доме.
Если напряжение будет меньше 210 В, это означает, что сеть перегружена и нужно ограничить потребление.
А как насчет спальни? Там есть телевизоры, компьютеры и обогреватели, которые требуют много энергии.
Все это обеспечит выравнивание графика нагрузок в течение суток, чтобы к нам меньше применяли графики отключений.
Все это обеспечит выравнивание графика нагрузок в течение суток, чтобы к нам меньше применяли графики отключений.
Бережливость в каждой квартире, в каждом городе сделает нашу энергосистему более выносливой, однако нельзя забывать об экстренных ситуациях.
Чтобы не остаться голодным, если у тебя нет света, читай наш материал, где мы собрали рецепты блюд, готовящихся без электроэнергии.
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