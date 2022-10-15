Когда нет света, приходят семейные развлечения! Несколько вариантов, как занять себя и ребенка даже в темноте

Россия терроризирует мирное население и пытается запугать украинцев отсутствием света, тепла и связи. Именно такую ​​атмосферу и любит мировое зло — тьму. Но настоящих супергероев этим не испугать!

Пусть Россия не пугает нас обстрелами, а позволяет больше времени провести с семьей и детьми в разговорах и играх! А мы тебе поможем с идеями, как развлечься.

Чем заняться с ребенком, если пропал свет

Игры

Среди привычных игр в Слова или Города можно играть и развиваться иначе. К примеру, можно играть в прятки с аплодисментами: один человек по центру комнаты ищет других, пока они тихонько перемещаются по комнате и хлопают возле ищущего, давая аудиальные подсказки.

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Также можно немного поиграть ощущениями: к примеру, в темноте найти какой-нибудь предмет и, ощупав его, назвать. Если ребенок младшего дошкольного возраста, можно сюда добавить еще и память: мол, не помнишь ли ты, какого цвета этот предмет?

Используй фонарик и поиграйте в Театр теней: можно обычный — с использованием одной руки. Но если света нет долго — попробуй натянуть светлую простыню и, поставив фонарик за ней, разыграть целые театральные сценки.

Если тьма застала семью во время ужина, попробуйте сделать свой привычный ритуал более интересным. Можно дополнительно завязать глаза повязкой, и предлагать одному члену семьи попробовать блюдо и разобрать его на ингредиенты.

Традиции

Когда сил на развлечения уже не хватает — поговорите обо всем, что интересует. Спроси у ребенка, не хочет ли он больше узнать о космосе, истории или животных. Если из вашего окна будет видно звездное небо — разговор станет более наглядным!

Если свет исчез прямо перед ужином — зажгите несколько свечей и поужинайте так. Без шума телевизора, лишнего света и в интимной атмосфере разговоры в семье становятся более теплыми и интересными.

Ну а если есть желание немного пощекотать нервы разными “ужастиками”, то можно рассказать несколько страшных историй, словно во время какого-то похода с палатками и ночлегом где-то в горах.

Узнайте своих близких больше с помощью фонарика или свечи. Предложи ребенку и другим близким сесть в круг и поочередно, передавая свечу, рассказывать какие-нибудь секреты или истории.

Ищите интересные занятия всей семьей, вы ведь можете придумать свой собственный ритуал или традицию. Для вдохновения просмотри наш предыдущий материал, где мы рассказываем идеи, как интересно проводить время с ребенком.

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