Веселое утро, вечерние разговоры и новые традиции — как поднять настроение ребенку во время войны

Всегда нужно поддерживать детей, когда они ходят в школу или в садик. Там они сталкиваются с новыми вызовами и устают. А сейчас на них может влиять чувство страха и тревожности, ведь в Украине ни дня не проходит без сигнала воздушной тревоги.

Арттерапевт, психолог Каритас Украины Наталья Сиротич рассказала для LIGA.Life, как поднять детям настроение в условиях войны.

Существует множество разных советов для родителей в воспитании ребенка. Их так много, что нельзя запомнить. Наталья советует помнить только три слова: глаза, уши, сердце.

Каждый человек с рождения имеет свой тип восприятия информации. Кто-то — визуал, им нужно видеть картинку. А есть чувствительные к звукам и голосам — аудиалы. Ну и, конечно, кинестетики — они телом испытывают эмоции.

Чтобы помочь своему ребенку, следует обратить внимание на то, как он воспринимает информацию. Возможно, ему для обучения нужен фоновый шум или наоборот — полная тишина. Существуют и другие мелочи, которые могут поднять настроение ребенку.

Сделай каждое утро приятными

Ни для кого не секрет, что от начала дня зависит наше настроение. Поэтому вместо надоедливого будильника попробуй разбудить ребенка нежными словами. Воспользуйся любимой игрушкой, разыграй спектакль, будто игрушка будит малыша.

Включи приятную музыку. Сделай так, чтобы ребенок улыбнулся после того, как проснулся. Также не забывай о завтраке. Он должен быть не только полезным, но и веселым. Нарисуй смайлик на яичнице или сделай тост в виде сердечка.

Сирена — это о заботе

За семь месяцев мы смогли уже привыкнуть к сиренам, но они каждый раз усиливают нашу тревожность. Во время воздушной тревоги детки идут в укрытие, их это тоже может пугать.

Надо объяснить, что сигнал сирены — это забота наших военных. Они хотят, чтобы мы успели пройти в безопасное место.

У ребенка в голове должна вырисовываться картина заботы — “обо мне заботятся”. И это важно, потому что родители не могут быть с ней постоянно, — отмечает эксперт.

Также она рекомендует родителям не присваивать себе роль учителя. Надо объяснить, что во время воздушной тревоги нужно слушать команды преподавателя, ведь он в этот момент заботится о его безопасности. Ребёнок должен слушаться учителя, а не искать способы выйти на связь с родителями.

Некоторые слова усиливают тревогу

Слова влияют на нас на подсознательном уровне. Так что лучше тревожный рюкзак называть рюкзачком заботы. Можешь положить ребенку записочку, он прочтет и улыбнется. Напиши на перемене ему смс со словами поддержки.

Если ребенок рассказывает о тревожности, поддерживай его и скажи, что у тебя тоже бывает такое чувство.

Освободить эмоции через тело

Дети много двигаются, так они проживают эмоции. Предложи, чтобы дети на перемене делали зарядки. А после школы или детского сада поведи малыша на детскую площадку.

Убрать визуальные раздражители

Иногда визуальные раздражители мешают сконцентрироваться. Предложи ребенку убрать свое пространство, но не напирай с этой идеей.

— Это нужно делать с заботой и ненавязчиво: “Вижу, сейчас тебе сложно сконцентрироваться. Это нормально. Чтобы тебе было легче, рекомендуют, чтобы было меньше того, что может тебя отвлекать. Ты поможешь своему мозгу и своему восприятию”, — советует эксперт.

Вечерние разговоры важны

Очень важно каждый вечер говорить с ребенком. Уделять ему хотя бы полчаса полноценного качественного времени. Начните традицию чаепития.

Не забывай всегда спрашивать ребенка “как тебе?” Комфортно ли ему в школе, дома, что, возможно, ребенок хотел бы изменить. Также хвали его за достижения, однако делать это следует разумно, чтобы у ребенка не появилась надменность.

Раньше мы рассказывали, как сформировать адекватную самооценку у ребенка.

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