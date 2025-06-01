Когда огород — секрет долголетия. Как садоводство улучшает качество жизни

Садоводство — терапевтический процесс, который нередко используют для морального и физического восстановления. В том числе и для военных. Высадка растений и сам процесс выращивания оказывают магнетическое воздействие. Ты видишь, как даешь жизнь растению, а потом оно в ответ дает тебе свои плоды или цветы.

Доказано, что собственный сад или огород может помочь прожить дольше и счастливее жизнь. Но как этого достичь, если чаще от огорода у тебя истощение, чем удовольствие? Обо всех секретах рассказали Real Simple.

Как садоводство влияет на нашу жизнь

Садоводство может снижать уровень стресса и позитивно влиять на психическое здоровье, говорится в исследовании. А еще улучшить физическое благополучие и снизить риски слабоумия в пожилом возрасте более чем на 35%. Последние исследования показывают, что садоводство и выращивание собственного огорода может улучшить и сон на 42%.

Все эти результаты свидетельствуют, что садоводство — это действительно терапия, которая может улучшать физическое и психическое состояние человека, а соответственно и продлевать жизнь. Чем не повод посадить хотя бы горшок с травами на подоконнике?

Врачи также сходятся во мнениях о пользе огорода. Первая причина, почему так, улучшение настроения. Мы получаем удовольствие не только от процесса высадки растений, но и тогда, когда собираем плоды нашего труда. Сертифицированный психолог и профессор Университета Южной Калифорнии Молли Берретс говорит, что садоводство даже уменьшает симптомы депрессии.

Садоводство может улучшить настроение и облегчить симптомы депрессии. Исследования показали, что времяпрепровождение в зеленых зонах может повысить уровень серотонина и дофамина.

Кроме всего, садоводство действует как самопомощь. Когда мы имеем возможность что-то вырастить и позаботиться о растении – такая забота действует и на нас, питает душу.

Психотерапевт Элизабет Крейн добавляет, что так мы можем чувствовать связь с природой и внутреннюю гармонию, пробуждать первоначальные инстинкты. Кроме того, собственноручно выращенные цветы или плоды заставляют нас гордиться собой, улучшают самооценку и самоценность.

Садоводство также учит нас ценить приливы и отливы жизни. Оно углубляет наше понимание времени, воспитывая терпение в ожидании первого цветка или урожая, — говорит эксперт по садоводству Донна Летье.

Из очевидных преимуществ иметь свой сад или огород — постоянное движение. Посадить, полить, подкормить, подвязать, прополоть… Все это требует движений и усилий. Иногда огород работает лучше спортзала, и развивает гибкость, равновесие и выносливость. Для пожилых людей это возможность улучшить физическую форму и сохранить подвижность.

Собственный сад или огород также влияет и на качество питания. Если кушать собственные овощи и фрукты, можно потреблять меньше пестицидов и ГМО, которые могут содержаться в продуктах из магазина.

А постоянный контакт с землей повышает иммунитет, в частности, благодаря бактерии Mycobacterium vaccae повышается настроение и снижается тревожность.

Если у тебя нет возможности заниматься целым садом или огородом, можно начать с малого, и посадить на подоконники цветы или травы. Лучше выбирать что-нибудь легкое для выращивания. А наиболее полезный вариант — иметь кого-то, с кем можно делиться успехами и просить о совете.

Раньше мы рассказывали, какие цветы легко вырастить в саду.

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