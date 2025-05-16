Хочу сад, как у бабушки: какие цветы будет легко и просто вырастить

Если садоводство для тебя — вид личной терапии, стоит уделять этому больше времени! Однако начинать бывает тяжело. Особенно, если не знаешь капризов цветов. Сегодня мы поделимся с тобой секретами, какие цветы просты в выращивании.

Самые простые в выращивании цветы: список для садоводов

Издание Real Simple поделилось, какие цветы тебе точно удастся вырастить у себя в саду. Ведь не все цветы капризны и нуждаются в постоянном и сложном уходе. Свои первые высадки рекомендуем начать именно с них.

Выбирать среди сотен сортов цветов может быть трудно, но в этом году можно попытаться прилагать меньше усилий и все равно получить красоту в саду. Делимся топ-8 видами цветов, которые легко вырастить.

Бархатцы

Наши бархатцы — одни из самых простых в уходе цветов. После укоренения они нуждаются в минимальном уходе. Кроме всего, они устойчивы к жаре и вредителям, а цвести могут до самых заморозков!

Лучше всего бархатцы растут на хорошо прогреваемых солнцем участках. Поливать бархатцы нужно только тогда, когда земля будет видимо сухой. Для высадки можно выбрать разнообразие оттенков: от оранжевого до желтого или белого.

Эхинацея

Еще один красивый и неприхотливый цветок, который достаточно просто вырастить в саду. К тому же она прекрасно привлекает пчел в сад, если твои деревья нуждаются в опылении. Можно выбрать сорт Giddy Pink, хорошо растущий при любых условиях.

Эхинацея бывает разных цветов, от оттенков фиолетового до розового, оранжевого, красного, желтого и белого. Эхинацея может самосеяться и становиться многолетней.

Цинии

Редко в чьем-то саду можно встретить цинии. А зря! Эти прекрасные цветы почти не требуют твоего внимания после высадки. Они бывают разных размеров и расцветок, так что ты можешь выбрать семена по своему вкусу.

Цинии также привлекают пчел и бабочек. Им необходимо много солнца и дренированная почва. Поливать цинии нужно тогда, когда земля будет сухой.

Космея дваждыперистая

Эти миловидные цветы, название которых нигде не попадалось! Да, это космея дваждыперистая. Эти цветы вырастить очень просто и быстро. Они устойчивы к засухам или моментам, если забудешь их полить. А цветут все лето разнообразием оттенков.

Космеи бывают розовыми, желтыми, белыми, красными. Они могут расти в бедной почве. Требуют меньше полива, чем другие цветы.

Лофант

Лофант обожают пчелы, поэтому это идеальный вариант, который можно сажать рядом с плодовыми деревьями или ягодами. Он ароматный, имеет сине-фиолетовую окраску, или же красную, розовую или белую. Можно выбрать универсальный сорт Agastache Pink Pearl.

Такие цветы будут устойчивыми к жаркому лету и засухам. А цветут с весны до заморозков.

Подсолнухи

Подсолнухи тоже неприхотливы в уходе. Они отлично украсят твой сад и придадут ему ярких красок. Они бывают разных форм и размеров, так что ты можешь выбрать тот, который больше всего по душе.

Им нужно солнечное место в саду и много воды. Вот и весь уход. Высокие сорта подсолнухов придется подвязывать.

Настурции

Настурции прекрасно растут даже в бедных почвах и не требуют много твоего времени. А еще эти цветы пригодны для еды. Они имеют горчично-перченый вкус, а стручки можно удачно мариновать. Настурции бывают розового, красного, желтого, белого и оранжевого цветов.

Хризантемы

Хризантемы бывают самых разных оттенков, а еще они очень просты в уходе! Так что этими неприхотливыми цветами можно легко и просто украсить свой сад. Некоторые виды цветут с июля и почти до конца осени.

Сорта бывают однолетними или многолетними. Кстати, мы рассказывали, когда пересаживать хризантемы весной. Они любят яркое солнце и обильный полив. Однако зимой нуждаются в значительном утеплении. Это весь уход!

Раньше мы рассказывали, как ухаживать за бегонией в домашних условиях.

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