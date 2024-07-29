Как ухаживать за бегонией в домашних условиях и что для этого нужно

Существует множество сортов бегонии. Ими можно украшать сады и подоконники. Это растение — довольно неприхотливо и прекрасно приживается в комнатных условиях. Как ухаживать за бегонией и что для этого нужно — читай в материале.
По словам флористки Марии Шевчук-Волынец, за разными сортами бегонии ухаживать не так сложно, как кажется. Тебе нужно придерживаться следующих правил:
По словам эксперта, размножать бегонию можно и черенками. Вот, как правильно это делать:
При выращивании и уходе за бегониями могут возникнуть следующие проблемы:
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