Как ухаживать за бегонией в домашних условиях и что для этого нужно

Существует множество сортов бегонии. Ими можно украшать сады и подоконники. Это растение — довольно неприхотливо и прекрасно приживается в комнатных условиях. Как ухаживать за бегонией и что для этого нужно — читай в материале.

Как ухаживать за бегонией в домашних условиях

По словам флористки Марии Шевчук-Волынец, за разными сортами бегонии ухаживать не так сложно, как кажется. Тебе нужно придерживаться следующих правил:

Свет сможет быть ярким или рассеянным, также цветок может переносить полутень.⁣⁣ Температура стабильная — теплая.⁣⁣ Воздух должен быть свежим, можно делать проветривания. Однако следует избегать сквозняков и не выносить растение летом на улицу.⁣⁣ Почву нужно поддерживать рыхлой. Полив — регулярный, после просыхания 1-2 см верхнего слоя грунта. Полностью земля просыхать не должна. Летом поливают по чуть-чуть через 1-2 дня (в сильную жару каждый день, но немного), зимой немного реже — раз в 3-4 дня.⁣⁣ Опрыскивание и мытье листьев категорически запрещено, ведь вода оставляет на листьях пятна.⁣⁣ Влажность воздуха не так важна, ведь бегония — не требовательна, плохо переносит только сухой воздух в отопительный период. В таком случае рядом можно поставить увлажнитель, но не направлять его на листья.⁣⁣ Удобрения для бегоний можно брать универсальные, достаточно одной подкормки стандартной концентрации каждый месяц во время активного роста (весна — лето). Пересаживать бегонию нужно тогда, когда старый горшок станет маленьким. Делать это необходимо способом перевалки. Не забывай о дренаже.⁣⁣ Цветок растет очень быстро, поэтому нуждается в обрезке и опоре, без которой начинает заваливаться.

Как правильно размножать бегонию

По словам эксперта, размножать бегонию можно и черенками. Вот, как правильно это делать:

Черенковать лучше всего в воде. Это один из самых простых способов. Корешки должны появится примерно через 1-2 недели. А в грунте им может понадобиться даже 3-4. Бери верхушечную часть, отрезая черенок высотой 7–10 см. Обязательно наличие хотя бы 2-3 междоузлий. Оставь только 4-5 листочков, все остальные удаляй. Поставь в воду и жди появления первых ростков.

Проблемы с бегонией и способы их решения

При выращивании и уходе за бегониями могут возникнуть следующие проблемы:

появление серой или черной гнили — в таком случае обработай растение антисептическими средствами для комнатных растений, фунгицидами.

появление грибков — бегонию следует обработать фунгицидами для комнатных растений. Они продаются в магазинах для сада и огорода, цветочных магазинах;

появление мучнистой росы — обработай бегонию бордосской смесью;

появилась тля — сделай несколько обработок пестицидами раз в 1-2 недели;

от паутинного клеща можно обработать растение инсектоакарацидами;

от круглых червей, черных бактериальных пятен и огуречной мозаики растение спасти уже не удастся.

Раньше мы рассказывали об уходе за азалией.

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