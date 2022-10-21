Будет в безопасности со мной — можно ли забирать ребенка из школы во время воздушной тревоги

Украина уже почти восемь месяцев находится в фазе активной войны с Россией. Мы учимся приспосабливаться к новой реальности. Учебные заведения тоже работают по новым условиям. Если дети учатся в формате офлайн, то во время сигнала воздушной тревоги проходят в укрытие.

Родители переживают за своих детей и хотят быть рядом в моменты опасности. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, можно ли родителям забирать ребенка из школы во время воздушной тревоги.

По его словам, родители не могут забрать ребенка из укрытия во время воздушной тревоги. Соответственно, учитель не имеет права отпустить ребенка из укрытия.

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До завершения воздушной тревоги ребенок должен оставаться в бомбоубежище. Родители подвергают опасности и себя, и ребенка, когда хотят забрать его.

Согласно пунктам 15-16 Порядка заполнения и пребывания в сооружениях фонда защитных сооружений гражданской защиты, выход из защитного сооружения осуществляется исключительно в случае поступившей информации об отсутствии опасности или в случаях вынужденной эвакуации.

Вынужденная эвакуация производится, если:

произошло повреждение сооружения, исключающее дальнейшее пребывание в нем укрывающихся лиц;

произошло затопление сооружения;

произошел пожар в сооружении и образовались в нем опасные концентрации вредных газов;

были достигнуты предельные параметры внутренней воздушной среды (снизился уровень кислорода).

Во время воздушной тревоги в школе дети должны слушать учителя и не покидать учебное заведение, чтобы бежать домой или на улицу.

Бывает так, что сигнал тревоги раздается по дороге в учебное заведение. Раньше мы рассказывали, что делать, если воздушную тревогу огласи до начала учебы.

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