Родительство

45 минут уже не будет? Сколько должен длиться онлайн-урок для школьников Украины

Вероника Кононенко, редактор сайта 18 октября 2022, 15:00
тривалість уроку
Фото: Unsplash

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