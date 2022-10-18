45 минут уже не будет? Сколько должен длиться онлайн-урок для школьников Украины

Из-за полномасштабной войны перед системой образования Украины возникла трудная задача: как продолжать учебный процесс так, что было безопасно для всех и не терялось качество образования. И решение было найдено.
С нового учебного года украинские дети начали учиться в офлайн- и онлайн-формате одновременно. Такой феномен назвали синхронным обучением.
Оно предполагает, что часть учеников учится в классе, а другие дети, которые за границей или не могут прийти в школу по другим причинам, присоединяются к одноклассникам в режиме реального времени онлайн.
Такой формат — это нечто совершенно новое в системе образования. Именно поэтому в министерстве решили пересмотреть, сколько же должен длиться урок в синхронном формате для учеников в сети.
9 сентября 2022 года был пересмотрен санитарный регламент, где определили продолжительность уроков для онлайн-учеников в зависимости от класса, сообщает МОЗ.
Теперь продолжительность уроков в условиях военного положения или другой экстренной ситуации будет зависеть от их количества.
Теперь продолжительность уроков в условиях военного положения или другой экстренной ситуации будет зависеть от их количества.
Итак, продолжительность урока для онлайн-учеников синхронного обучения теперь будет составлять:
Если твой ребенок учится дистанционно во вторую смену из-за того, что находится за границей, то начало занятий должно быть не позднее 16:00. Учиться во вторую смену теперь могут и ученики 1-4 классов, находящиеся за границей.
Об этом свидетельствуют требования Положения о дистанционной форме получения полного общего среднего образования.
Многие украинские детишки в этом году пошли в зарубежные школы, а это дополнительный стресс как для детей, так и для родителей. Читай, как помочь ребенку адаптироваться к новой школе за границей.
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