45 минут уже не будет? Сколько должен длиться онлайн-урок для школьников Украины

Из-за полномасштабной войны перед системой образования Украины возникла трудная задача: как продолжать учебный процесс так, что было безопасно для всех и не терялось качество образования. И решение было найдено.

С нового учебного года украинские дети начали учиться в офлайн- и онлайн-формате одновременно. Такой феномен назвали синхронным обучением.

Оно предполагает, что часть учеников учится в классе, а другие дети, которые за границей или не могут прийти в школу по другим причинам, присоединяются к одноклассникам в режиме реального времени онлайн.

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Такой формат — это нечто совершенно новое в системе образования. Именно поэтому в министерстве решили пересмотреть, сколько же должен длиться урок в синхронном формате для учеников в сети.

9 сентября 2022 года был пересмотрен санитарный регламент, где определили продолжительность уроков для онлайн-учеников в зависимости от класса, сообщает МОЗ.

Теперь продолжительность уроков в условиях военного положения или другой экстренной ситуации будет зависеть от их количества.

Итак, продолжительность урока для онлайн-учеников синхронного обучения теперь будет составлять:

1-2 классы

два урока по 30 мин;

три — по 20 мин;

3-4 классы

два урока по 45 мин;

три — по 30 мин;

четыре — по 20 мин;

5-6 классы

два урока по 45 мин;

три — по 35 мин;

четыре — по 25 мин;

7-9 классы

два урока по 45 мин;

три — по 40 мин;

четыре — по 30 мин;

пять — по 25 мин;

10-11 классы

три урока по 45 мин;

четыре — по 35 мин;

пять — по 30 мин;

шесть — по 25 мин.

Если твой ребенок учится дистанционно во вторую смену из-за того, что находится за границей, то начало занятий должно быть не позднее 16:00. Учиться во вторую смену теперь могут и ученики 1-4 классов, находящиеся за границей.

Об этом свидетельствуют требования Положения о дистанционной форме получения полного общего среднего образования.

Многие украинские детишки в этом году пошли в зарубежные школы, а это дополнительный стресс как для детей, так и для родителей. Читай, как помочь ребенку адаптироваться к новой школе за границей.

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