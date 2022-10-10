Привыкнуть и не чувствовать себя чужими — как помочь детям адаптироваться к новой школе за границей

К сожалению, из-за войны в Украине многие дети выехали за границу. Этой осенью они вынуждены были пойти в новую школу, где все может казаться чужим и незнакомым.

Родителям важно помочь ребенку адаптироваться к новым условиям. Психолог Светлана Ройз дала несколько советов, как сделать этот процесс проще.

Ознакомиться с территорией

Прежде всего, психолог советует вместе с ребенком исследовать школу: где находится туалет, столовая, классы, спортзал и т.д. Так ребенок будет меньше нервничать из-за дезориентации и будет чувствовать себя увереннее.

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Знакомство с учителями

Родители должны познакомить ребенка с учителями, директором, завучами и т.д. Он должен знать, к кому может обратиться за помощью.

Особые потребности

Руководство школы и учителя должны знать, есть ли у ребенка какие-то особые потребности. Возможно, у него аллергию на что-то или проблемы со зрением (лучше сидеть на первых партах), об этом нужно сообщить.

Узнать правила

Ребёнок сможет быстрее и легче адаптироваться, если будет знать правила школы. Следует выяснить требования относительно формы или школьных принадлежностей. А также что обычно дети берут на перекус или чем занимаются на перерыве. Родители должны узнать, как они будут держать контакт с учителями и узнавать необходимую информацию.

Общение с друзьями

Ребенок может скучать по своим друзьям из Украины, поэтому нужно поддерживать с ними общение. Также следует объяснить, что переход в новую школу не значит предательство старой. Надо, чтобы ребенок заводил новые контакты и знакомства.

Умеренные ожидания

Когда ребенок переживает стресс, он становится рассеянным. Поэтому родителям не стоит давить на него. Следует выражать поддержку и помогать, если это нужно.

Отмечать достижения

Каждый день стоит интересоваться у ребенка, что стало его маленькой победой, как он справился с трудностями. Попроси записывать все, что кажется интересным, и отмечай новые достижения.

Коммуникативные навыки

Для ребенка важно быть принятым в новый коллектив. Обычно сложностью адаптации может быть иностранный язык. Если у ребенка еще есть проблемы в общении, стоит подготовить карточки с ключевыми словами и фразами. Например, “мне плохо”, “я не понимаю”, “нужно в туалет” и т.д.

Если ребенок растеряется, то сможет показать нужную карточку и не будет чувствовать себя беспомощным.

Защита пространства

Родители могут объяснить руководству школы, что ребенку сейчас сложно учиться вместе с детьми из России. В этом случае следует подчеркивать, что они заботятся о правах всех детей. Но украинским детям, пережившим опыт войны, особенно важно чувствовать себя в безопасности.

Вещи силы

Пусть ребенок берет с собой в новую школу небольшую вещь, связанную с близкими людьми. Когда он будет смотреть и держать этот “талисман”, то будет испытывать положительные эмоции.