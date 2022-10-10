Звикнути та не почуватися чужими — як допомогти дітям адаптуватися до нової школи за кордоном

На жаль, через війну в Україні багато дітей виїхали за кордон. Цієї осені вони змушені були піти до нової школи, де все може здаватися чужим та інакшим.

Батькам важливо допомогти дитині адаптуватися до нових умов. Психологиня Світлана Ройз дала кілька порад, як зробити цей процес простішим.

Ознайомитися з територією

Насамперед психологиня радить разом з дитиною дослідити школу: де розміщені туалет, їдальня, класи, спортзал тощо. Так вона менше нервуватиме через дезорієнтацію і почуватиметься впевненіше.

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Знайомство з вчителями

Батьки мають познайомити дитину з учителями, директором, завучами тощо. Вона має знати, до кого може звернутися по допомогу.

Особливі потреби

Керівництво школи та вчителі мають знати, чи є у дитини якісь особливі потреби. Можливо, вона має алергію на щось або проблеми із зором (краще сидіти на перших партах), про це треба повідомити.

Дізнатися про правила

Дитина зможе швидше та легше адаптуватися, якщо знатиме правила школи. Варто з’ясувати вимоги щодо форми чи шкільного приладдя. А також що зазвичай діти беруть на перекус або чим займаються на перерві. Батьки мають дізнатися, як вони триматимуть контакт з учителями та отримуватимуть необхідну інформацію.

Спілкування з друзями

Дитина може сумувати за своїми друзями з України, тому треба підтримувати з ними спілкування. Також варто пояснити, що перехід до нової школи не є зрадою старої. Треба, щоб дитина заводила нові контакти та знайомства.

Помірні очікування

Коли дитина переживає стрес, вона стає розсіяною. Тому батькам не варто тиснути на неї. Треба висловлювати підтримку та допомагати, якщо це потрібно.

Відзначати досягнення

Щодня варто цікавитися у дитини, що стало її маленькою перемогою, як вона впоралася з труднощами. Попроси занотовувати все, що здається цікавим, і відзначай нові здобутки.

Комунікативні навички

Для дитини важливо бути прийнятим(-ою) до нового колективу. Зазвичай складнощами адаптації може бути іноземна мова. Якщо дитина ще має проблеми у спілкуванні, варто підготувати картки з ключовими словами та фразами. Наприклад, “мені погано”, “я не розумію”, “потрібно до вбиральні” тощо.

Якщо дитина розгубиться, то зможе показати потрібну картку й не почуватиметься безпорадною.

Захист простору

Батьки можуть пояснити керівництву школи, що дитині зараз складно навчатися разом з дітьми з Росії. У цьому разі варто наголошувати, що вони піклуються про права усіх дітей. Але українським дітям, які пережили досвід війни, особливо важливо почуватися в безпеці.

Речі сили

Нехай дитина бере з собою до нової школи невеличку річ, яка пов’язана з близькими людьми. Коли вона дивитиметься та триматиме цей “талісман”, то відчуватиме позитивні емоції.

Також попіклуйся про те, щоб у дитини завжди був записаний твій номер телефону та поточна адреса проживання.

Не забувай про основні маркери адаптації:

сон; приймання їжі; настрій; самооцінка.

Ти можеш зрозуміти, що адаптація проходить успішно, якщо нормалізуються усі чинники. Також хорошим показником є те, що дитина розповідає новини про школу і проявляє бажання ходити на заняття.

Війна зруйнувала багато шкіл в Україні. Діти, які лишилися на Батьківщині, переїжджають у більш безпечні регіони та йдуть до нових. Раніше ми розповідали, як оформитись у нову школу українським дітям під час війни.

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