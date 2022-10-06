Батьківство

Школа зруйнована або дитина за кордоном? Як здобувати освіту в умовах війни — інструкція

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 20:00
Як перейти в іншу школу
Фото: Pexels

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