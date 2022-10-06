Школа зруйнована або дитина за кордоном? Як здобувати освіту в умовах війни — інструкція

Війна забрала в українських дітей можливість відвідувати школу, бачитися з друзями та проживати свої юні роки повноцінно. Багато хто примусово покинув країну та змушений жити за кордоном.

Але дітям важче за дорослих влитися в новий колектив, особливо якщо вони не розуміють мови своїх однокласників та вчителів.

На щастя, навіть перебуваючи за кордоном, школярі можуть продовжувати відвідувати заняття у своїх українських школах, переводитися на інші форми навчання.

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Як дітлахам вчитися в Україні чи перейти у закордонну школу та що необхідно знати батькам, пояснили в офісі віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерстві освіти і науки України.

Як продовжити навчання в українській школі

Якщо дитина через війну виїхала до Європи чи інших країн, вона має змогу продовжити навчання у власній школі, якщо школа працює онлайн, чи долучитися до дистанційного навчання в іншій українській школі.

Також навчання в Україні можна продовжити кількома способами:

навчатися за індивідуальною формою — екстернатною або домашньою, зокрема у рідній школі;

звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для екстернатного навчання або однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні;

приєднатись до очного навчання у класах або закладах для українських переселенців у країні перебування.

Як отримати український документ про завершену освіту за кордоном

Ще одна проблема: як біженцям можна отримати українське свідоцтво про завершення навчання та здобуття певного рівня освіти?

Відомо, що у багатьох країнах Європи обов’язкове відвідування закладів освіти. Разом з тим українські школи пропонують здобувати дві освіти в обох країнах паралельно, обравши для навчання в Україні зручну форму та час.

Дитина може отримати український документ про освіту, якщо вона зарахована до українського закладу освіти, який має ліцензію на провадження освітньої діяльності.

До речі, деякі вітчизняні школи пропонують безплатне дистанційне навчання для всіх охочих терміном від 1 вересня 2022 року до 31 грудня 2022 року. Також на порталі EDPRO учні можуть знайти електронні підручники української освітньої програми.

Що робити, якщо школа була зруйнована

Якщо школа дитини була зруйнована внаслідок російських обстрілів, то до іншої школи в Україні вона може перевестися за місцем проживання або за місцем реєстрації ВПО.

Як проходить зарахування до української школи

Якщо до української школи дитина вступає після деякого часу навчання за кордоном, їй доведеться складати тестування для зарахування. Також бажано подати документ, що засвідчує рівень знань дитини.

Якщо такого документа не буде, вчителі самостійно вирішать, у якому класі варто навчатися дитині.

Для зарахування до десятого класу для здобуття повної загальної середньої освіти дитина має отримати свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (про завершення дев’ятлшл класу).

Для цього дитина повинна пройти підсумкове оцінювання та/або ДПА у будь-якому освітньому закладі в Україні.

Якщо дитина дев’ятий клас навчалася за кордоном, а продовжити навчання хоче в Україні

Якщо ж дитина після дев’ятого класу хоче вступити на навчання до українського освітнього закладу, який не забезпечує здобуття базової середньої освіти, то відповідний документ вона зможе отримати після навчання на екстернатній формі навчання в іншому закладі освіти.

Варто також пам’ятати, що річне оцінювання у школах відбувається до початку нового навчального року. Деталі можна дізнаватися у керівників з освітньої роботи окремого навчального закладу.

Про особливості навчання українських дітей у Польщі ми розповідали тобі раніше: читай, щоб дізнатися про всі підводні камені освітнього процесу за кордоном.

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