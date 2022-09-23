Рівні права та спрощена процедура зарахування — як польські школи піклуються про українських дітей

Через масовані бомбардування та обстріли Росією українських міст та сіл пошкоджено майже 2 000 навчальних закладів, з яких 150 шкіл зруйновано повністю.

На жаль, багато українських дітей ще довгий час не матимуть можливості повернутись до звичного навчання в Україні. Та й чимало з них нині вчаться за кордоном.

Лише в польських школах тепер майже 300 000 українських дітей, з яких приблизно 200 000 — ті, які прибули у Польщу після 24 лютого.

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Тут значно спростили процедуру зарахування до місцевих навчальних закладів. Діти вчаться безкоштовно і на таких самих правах, як поляки.

А ще польська влада створює всі можливості, аби українці мали вибір — ходити до польської школи чи вчитися онлайн в українській.

Тим паче, що більшість українців, які нині вимушено перебувають за кордоном, все ж сподіваються на проводження навчання у рідних школах. Вони мріють про повернення додому та перемогу.

Навчальний рік 2022 застав українців у різних куточках світу. Та деякі навіть попри небезпеку вже повернулись до рідних міст, щоб продовжити здобувати освіту в Україні.

Пройди голосування, яку освіту — українську чи європейську — ти обираєш для своєї дитини.

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