Равные права и упрощенная процедура зачисления — как польские школы заботятся об украинских детях

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов Россией украинских городов и сел повреждено почти 2 000 учебных заведений, из которых 150 школ разрушены полностью.

К сожалению, многие украинские дети еще долгое время не смогут вернуться к привычному обучению в Украине. Да и многие из них сейчас учатся за границей.

Только в польских школах теперь почти 300 000 украинских детей, из которых примерно 200 000 — прибывшие в Польшу после 24 февраля.

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Здесь значительно упростили процедуру зачисления в местные учебные заведения. Дети учатся бесплатно и на таких же правах, как поляки.

А еще польские власти создают все возможности, чтобы у украинцев был выбор — ходить в польскую школу или учиться онлайн в украинской.

Тем более, что большинство украинцев, которые сейчас вынуждены находиться за границей, все же надеются на продолжение обучения в родных школах. Они мечтают о возвращении домой и победе.

Учебный год 2022 застал украинцев в разных уголках мира. Но некоторые даже, несмотря на опасность, уже вернулись в родные города, чтобы продолжить получать образование в Украине.

Пройди голосование, какое образование — украинское или европейское — ты выбираешь для своего ребенка.

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