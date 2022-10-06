Школа разрушена или ребенок за границей? Как получать образование в условиях войны — инструкция

Война забрала у детей возможность посещать школу, видеться с друзьями и проживать свои юные годы полноценно. Многие принудительно покинули страну и вынуждены жить за границей.

Но детям труднее, чем взрослым влиться в новый коллектив, особенно если они не понимают язык своих одноклассников и учителей. К счастью, даже находясь за границей, школьники могут продолжать посещать занятия в своих украинских школах или переводиться на другие формы обучения.

Как детям учиться в Украине или перейти в зарубежную школу, что необходимо знать родителям, объяснили Офис вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции и Министерство образования и науки Украины.

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Как продолжить обучение в украинской школе

Если ребенок из-за войны выехал в Европу или другие страны, он имеет возможность продолжить обучение в собственной школе, если она работает онлайн, или присоединиться к дистанционному обучению в другом украинском учебном заведении.

Также обучение в Украине можно продолжить следующим образом:

учиться на индивидуальной форме — экстернатной или домашней, в частности в родной школе;

обратиться в Международную украинскую школу (МУШ) для экстернатного обучения или одной из организаций, с которыми МУШ сотрудничает за границей, для обучения в выходные дни;

присоединиться к очной учебе в классах или заведениях для украинских переселенцев в стране пребывания.

Как получить украинский документ о завершенном образовании за границей

Еще одна проблема: как беженцам можно получить украинское свидетельство о завершении обучения и получения определенного уровня образования?

Известно, что во многих странах Европы обязательным является посещение учебных заведений. Вместе с тем украинские образовательные учреждения предлагают получать два образования в обеих странах параллельно, выбрав для обучения в Украине удобную форму и время.

Ребенок может получить украинский документ об образовании, если он зачислен в украинское учебное заведение, имеющее лицензию на осуществление такой деятельности.

Кстати, некоторые отечественные школы предлагают бесплатное дистанционное обучение для всех желающих учиться на срок от 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года. Также на портале EDPRO школьники могут найти электронные учебники украинской программы.

Что делать, если школа была разрушена

Если школа ребенка была разрушена в результате российских обстрелов, то в другую школу в Украине он может перевестись по месту жительства или по месту регистрации ВПЛ.

Как проходит зачисление в украинскую школу

Если в украинскую школу ребенок поступает после некоторого времени обучения за границей, ему придется сдавать экзамены для зачисления. Также желательно подать документ, удостоверяющий уровень знаний ребенка.

Если такого документа не будет, учителя самостоятельно решат, в каком классе следует учиться ребенку.

Для зачисления в десятый класс для получения полного общего среднего образования, ребенок должен получить свидетельство о получении базового среднего образования (о завершении девятого класса).

Для этого ребенок должен пройти итоговое оценивание и/или ДПА в любом образовательном учреждении в Украине.

Если же ребенок после девятого класса хочет поступить на обучение в заведение, которое не обеспечивает получение базового среднего образования, то соответствующий документ он сможет получить после обучения на экстернатной форме в другом учебном заведении.

Следует также помнить, что годовое оценивание в школах происходит до начала нового учебного года. Подробности можно узнать у руководителей по образовательной работе отдельного учебного заведения.

Об особенностях обучения украинских детей в Польше мы рассказывали тебе раньше: читай, чтобы узнать все подводные камни образовательного процесса за границей.

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