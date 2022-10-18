45 хвилин уже не буде? Скільки має тривати онлайн-урок для школярів України

Через повномасштабну війну перед системою освіти України постало важке завдання: як продовжувати навчальний процес так, що було безпечно для всіх і не втрачалася якість. І рішення знайшли.

Від нового навчального року українські дітлахи почали вчитися в офлайн- та онлайн-форматі одночасно. Такий феномен назвали синхронним навчанням.

Воно передбачає те, що частина учнів навчається у класі, а інші діти, які за кордоном або не можуть прийти до школи з інших причин, долучаються до однокласників у режимі реального часу.

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Такий формат — це щось цілком нове у системі освіти. Саме тому у міністерстві вирішили переглянути, скільки ж має тривати урок у синхронному форматі для учнів, які долучилися в мережі.

9 вересня 2022 року переглянули санітарний регламент і визначили тривалість уроків для онлайн-здобувачів освіти відповідно до класу, повідомляє МОЗ.

Тепер тривалість уроку в умовах воєнного стану чи іншій екстреній ситуації залежатиме від кількості занять.

Отож тривалість уроку для онлайн-учнів синхронного навчання тепер становитиме:

1-2 класи

два уроки по 30 хв;

три — по 20 хв;

3-4 класи

два уроки по 45 хв;

три — по 30 хв;

чотири – по 20 хв;

5-6 класи

два уроки по 45 хв;

три — по 35 хв;

чотири — по 25 хв;

7-9 класи

два уроки по 45 хв;

три — по 40 хв;

чотири — по 30 хв;

п’ять — по 25 хв;

10-11 класи

три уроки по 45 хв;

чотири — по 35 хв;

п’ять — по 30 хв;

шість — по 25 хв.

Якщо твоя дитина навчається дистанційно у другу зміну через те, що перебуває за кордоном, то початок занять має бути не пізніше 16:00. Навчатися у другу зміну тепер можуть і учні 1-4 класів, які перебувають за кордоном.

Про це свідчать вимоги Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

Багато українських дітлахів цього року пішли у закордонні школи, а це додатковий стрес для дитини. Читай, як допомогти дитині адаптуватися до школи в іншій країні.

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