Родительство

Ведешь ребенка в школу и слышишь сирену? Что делать в случае объявления воздушной тревоги до начала учебы

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 октября 2022, 13:30
Повітряна тривога звучить до початку навчання: що робити
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