Ведешь ребенка в школу и слышишь сирену? Что делать в случае объявления воздушной тревоги до начала учебы

Россия обстреливает Украину в любое время суток. Едва ли не каждое утро в разных регионах начинается с воздушной тревоги.

Утром взрослые идут на работу, а дети — на учебу. Во время воздушной тревоги учеба приостанавливается. Что делать, если воздушная тревога была объявлена ​​до начала уроков в школе? В КГГА был разработан алгоритм действий на этот случай.

Что делать в случае объявления воздушной тревоги до начала учебы

Прежде всего, как преподавателям, так и родителям с детьми нужно заботиться о своей безопасности. Если воздушная тревога была объявлена ​​по дороге в учебное заведение, нужно пройти до ближайшего укрытия.

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Если сигнал тревоги дали, когда дети и родители пришли в школу, они спускают в укрытие вместе с работниками заведения, родителями или другими сопровождающими.

После того как все ученики перешли в укрытие, дети/ученики в учебные заведения не принимаются до объявления сигнала Отбой воздушной тревоги.

Заведения общего среднего и внешкольного образования после отбоя тревоги будут продолжать образовательный процесс (в этот день) в дистанционном формате. Онлайн-обучение должно начаться не позже, чем через час после отбоя воздушной тревоги.

Администрация заведения также может принять решение по организации образовательного процесса в смешанном режиме.

Об этом оперативно должны проинформировать работников, учеников и родителей.

Также стоит знать: если дети находятся в укрытии учебного заведения во время воздушной тревоги, родители могут забрать их только после отбоя.

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