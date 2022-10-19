Ведеш дитину до школи й чуєш сирену? Що робити у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання

Росія обстрілює Україну у будь-який час доби. Чи не кожен ранок у різних регіонах починається з повітряної тривоги.

Вранці дорослі йдуть на роботу, а діти — на навчання. Під час повітряної тривоги навчання призупиняється. Що робити, якщо повітряну тривогу оголошено до початку уроків у школі? У КМДА розробили алгоритм дій на цей випадок.

Що робити у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання

Насамперед як викладачам, так і батькам з дітьми треба дбати про свою безпеку. Якщо повітряну тривогу оголосили по дорозі до навчального закладу, треба пройти до найближчого укриття.

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Якщо сигнал тривоги дали, коли діти й батьки прийшли до школи, вони спускають в укриття разом з працівниками закладу, батьками чи з іншим супроводом.

Після того, як усі учні перейшли в укриття, діти/учні до закладів освіти не приймаються до оголошення сигналу Відбій повітряної тривоги.

Заклади загальної середньої й позашкільної освіти після відбою тривоги продовжуватимуть освітній процес (у цей день) у дистанційному форматі. Онлайн-навчання має розпочатися не пізніше ніж через годину після відбою повітряної тривоги.

Адміністрація закладу також може ухвалити рішення щодо організації освітнього процесу в змішаному режимі.

Про це оперативно мають проінформувати працівників, учнів і батьків.

Також варто знати: якщо діти перебувають в укритті закладу освіти під час повітряної тривоги, батьки можуть забрати їх лише після відбою.

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