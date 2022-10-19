Батьківство

Ведеш дитину до школи й чуєш сирену? Що робити у разі оголошення повітряної тривоги до початку навчання

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Жовтня 2022, 13:30
Повітряна тривога звучить до початку навчання: що робити
Фото: Pexels

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